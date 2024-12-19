Розумні vs нерозумні кроки

Так і кортить спитати у шановного генерала, чи було "розумним кроком" убивство Касема Сулеймані, але краще зараз не про це, а про інше. Про це заявив Петро Олещук, інформує 24 Канал.

До теми Російські слідчі висунули декілька версій вбивства Кіріллова

Власне, а чому Україні робити "розумні кроки", якщо усі попередні "розумні кроки", рекомендовані з Вашингтону, призводили лише до поразок? З іншого боку, коли Україна не робила "розумні кроки", то часто перемагала.

Наприклад, президент Джош Буш-старший рекомендував Україні 1991 року не робити "нерозумних кроків" по виходу зі складу СРСР. Слава Богу, тоді до нього не прислухалися, і зробили "нерозумно". Це дозволило з'явитися українській державі.

А потім почали "чинити розумно": віддали ядерну зброю, нищили конвенційне озброєння, а коли росіяни прийшли відбирати Крим – за "розумною порадою" адміністрації президента Барака Обами Україна не чинила опір. Так Україна втратила помітну частину власної території. А це запустило механізм, який призвів до найкривавішої війни у Європі після 1945 року.

2022 року американці вимагали від України "чинити розумно". Уряд мав тікати, залишивши державу напризволяще, щоб росіяни спокійно могли влаштувати тут геноцид. Росіяни теж вірили, що українці будуть "чинити розумно", а тому відправляли разом з військами поліцейські частини для придушення протестів.

І знову "нерозумні дії" з погляду США врятували Україну як державу.

Можливо, саме "нерозумні кроки" – це те, що потрібно для України, аби у майбутньому не було стільки крові?

Який меседж СБУ послала російським злочинцям

Нехай росіяни не думають, що ми "розумні". Хай краще думають, що українці – психи, із "відбитими" спецслужбами, які, якщо буде потрібно, підірвуть якогось генерала. А можуть, знову ж таки, якщо це буде потрібно, озброїти повстанців дронами, аби повалити авторитарний режим, що існував не одне десятиріччя.

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Не лише Келлогу це не подобається. Абсолютно усі "хороші руські" ниють, що "це вбивство лише призведе до ескалації та нічого не змінить". Мовляв, це не вплине на поле бою і т.д.

Так ніхто і не говорить про прямий вплив. Ніхто не говорить, що це вбивство прямо зараз щось змінить. Це просто відплата. У біблійному, старозавітному сенсі.

"Помста прийде, як Божа відплата" (Iсая 35:4).

У випадку Кіріллова взагалі вийшло дуже красиво. За день до вбивства СБУ оголосили йому підозру за масове застосування російськими військами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони.

Але тут, як виявилося, мова не йшла про довгу міжнародну судову бюрократію, яка б все одно не закінчилася нічим. Ні, відплата прийшла швидко. І нехай тепер інші російські військові злочинці, яким українські правоохоронці будуть виписувати підозри, думають: "Це воно, або не воно?". Думають і нервують. От такий от зрозумілий меседж.

Меседж, до речі, і справді виявився доступним. Головний "бункерний дід" мовчить. Просто скасував усі публічні заходи. Наприклад, зустріч з хокеїстами. Хто знає, може у палці щось пронесуть? Краще перестрахуватися.