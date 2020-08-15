Польща та США домовилися про посилення військової співпраці. У Варшаві підписали угоду, яка передбачає збільшення присутності американського військового контингенту в країні.

Президент Анджей Дуда назвав цей договір гарантією безпеки для всіх країн цієї частини Європи. Про повідомило Польське радіо.

До слова США хоче виділяти Україні 300 мільйонів доларів щороку на військову допомогу

Зокрема, буде створена американська військова база. Витрати на будівництво візьме на себе польська сторона. Однак американська база, як і солдати, що там служать, не входитимуть в польську юрисдикцію.

У військовому значенні це, безумовно, означає вже сьогодні підвищення безпеки для держав Балтії. Але в майбутньому це буде означати більшу безпеку в нашому регіоні також для України,

– сказав президент Польщі Анджей Дуда.

Документ підписали держсекретар США Майк Помпео та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Підписання договору про посилення військової співпраці між США та Польщею: дивіться відео AFP