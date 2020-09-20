Уряд США ухвалив рішення поновити санкції проти Ірану. Каральні обмеження ввели раніше у резолюції Радбезу ООН. Дія санкцій зупинилась ще у 2015 році – після підписання Іранської ядерної угоди.

Радбез не продовжив для Ірану ембарго на продаж зброї

Санкції вирішили застосувати знову – відповідно до процесу їх швидкого відкликання. Про це повідомив держсекретар США Майкл Помпео, інформує CNN.

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Вашингтон повідомив у Радбез ООН про невиконання Іраном його зобов'язань ще наприкінці серпня. Таким чином Вашингтон запустив процес щодо скасування попереднього рішення ООН.

У США наголошують, Тегеран не лише порушує Іранську ядерну угоду, а також може скористатись тим, що Радбез не продовжив ембарго на зброю щодо Ірану. Ця заборона діяла протягом 13 років.

Окрім ембарго на озброєння, це включає такі обмеження, як заборона Ірану займатися збагаченням та переробкою, заборона на випробовування та розробку балістичних ракет, санкції щодо передачі Ірану ядерних та ракетних технологій, зокрема. США готові забезпечити, щоб Іран не скористався перевагами забороненої ООН діяльності,

— сказав Помпео.

Спроби відновити санкції проти Ірану були ще у 2018 році

Зазначимо, що це не вперше США робить спроби поновити санкції проти Ірану. Ще два роки тому Вашингтон заявив про наміри вийти з Іранської ядерної угоди, назвавши Тегеран її порушником.

Іранська ядерна угода – це попередня угода, яка в 2015 році була досягнута між Іраном та США, Великою Британією, Росією, Францією і Китаєм, Німеччиною та Європейським Союзом. Відповідно до договору, Іран змінить, конвертує та зменшить свої ядерні розробки для того, щоб зняти всі економічні санкції, а це десятки мільярдів доларів від доходів від нафти та заморожених активів.