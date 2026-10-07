А саме, Autonomous Warfare Command віднині відповідатиме за те, що безпілотники і роботизовані системи перестають бути додатком до традиційних родів військ, а стають окремим напрямом зі своїм командуванням, бюджетом і доктриною. Про це пише Віктор Таран.

Другою подією стали навчання Falcon Peak 26.2 в Аризоні, де військові тестували комплексний захист від дронів. Радари, оптика, засоби РЕБ, дрони-перехоплювачі та автоматизовані вогневі системи чи не вперше працювали там як одне ціле. І це відбувалося фактично на базі компанії Anduril, що показала комплекс, у якому різні сенсори та засоби ураження об'єднує єдина система управління Lattice.

Чому американцям знадобиться наша допомога?

Причину такої поспішності розвитку дронових технологій можна побачити на південному кордоні США, де лише за останні тридцять днів зафіксували 378 проникнень дронів, якими картелі користуються для спостереження і контрабанди.

Проте створити командування і купити найкращі системи ще не означає навчитися воювати в новій реальності. Американські генерали самі визнають, що хочуть відтворити швидкість адаптації, яку побачили в Україні, а цей досвід неможливо придбати разом з обладнанням. Його здобувають лише люди, які щодня працюють проти реального противника.

Тому в будь-якому разі США знадобиться допомога України, і для нас відкривається вікно можливостей для глибшої співпраці в навчанні та підготовці операторів, інструкторів і фахівців з протидії дронам.

Україна має запустити експорт зброї і досвіду

Усе це відбувається на тлі того, що Україна досі так і не запустила повноцінний експорт озброєння, про що вже відкрито говорять і наші партнери, і експерти.

Американці рано чи пізно побудують свою систему. Так, нехай не зразу, а через три чи чотири роки. Але тоді нашого місця в ній для нас уже не буде. Якщо ж зайти зараз то Україна могла б стати повноцінним елементом цієї системи. Бо ми маємо те чого немає жодна армія світу (окрім росіян звісно) – реальний бойовий досвід. І ми можемо пропонувати не лише досвід, а й власні рішення, засоби та дрони, що приносило б країні реальну валюту.

Тож важливо не пропустити цей момент і запропонувати партнерам системне партнерство.