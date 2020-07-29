В американському штаті Аризона з рейок зійшов потяг, спалахнув і зруйнував частину мосту. Вантажний поїзд, що перевозив небезпечні речовини, спалахнув над місцевим озером Темпе-Таун.

Густі хмари диму було видно за багато метрів від місця надзвичайної події, повідомляє CNN. Вантажний потяг, що прямував в Фенікс з Тусона, зійшов з рейок близько 6:15 за місцевим часом.

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Вогонь охопив вісім вагонів, які перевозили легкозаймисті речовині. Екіпаж потяга дивом вцілів та не постраждав. Щоправда, одна людина, що не належала до екіпажу, надихалася отруйним димом і її забрали до лікарні.

Пожежа на мості в Аризоні / Фото abc, cnn, azfamily

Гасити полум'я довелося і за допомогою водного та наземного транспорту. Близько 90 пожежників викликали на місце надзвичайної ситуації. Гасіння пожежі ускладнилося тим, що на вулиці спека.

ABC повідомляє, що три цистерни з потяга впали вниз мосту на паркувальну зону. Представник перевізника, що здійснював рейс, повідомляє, що дві цистерни містили циклогексанон, а одна – гумовий матеріал.

Повідомляється, що жодна з них не протікає, тому вони не розпалювал сильніший вогонь.

Emergency agencies work the scene of a train derailment on Wednesday, July 29, 2020, at Tempe Town Lake. The train derailed on a bridge over the lake around 6:15 a.m. Wednesday, according to a Union Pacific Railroad spokesperson. Photos by @bmoffatphotos pic.twitter.com/5SQ2qfBzX3 — The State Press (@statepress) July 29, 2020

Південна сторона мосту впала, і залізничні вагони були відправлені в порожній парк. Варто зазначити: міст лише нещодавно – 9 липня – пройшов щорічний технічний огляд.

Поліція наразі встановлює причини

Де сталася надзвичайна подія – дивіться карту