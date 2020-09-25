Американська влада вперше після скасування мораторію на смертну кару засудила темношкірого до смертного вироку. Заборона діяла з 2003 року. Вирок винесли на федеральному рівні.

Про цей випадок повідомили у виданні USA Today.

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Крістофера Віалва засудили до найвищої міри покарання за вбивство подружньої пари християнських активістів, яке відбулось в 1999 році в штаті Техас, що в Америці. Тоді чоловікові було 19 років.

Він заявив, що шкодує за скоєне і став зовсім іншою людиною за цей час.



Крістофер Віава / Фото АР

Адвокат Віалви заявляла, що під час винесенні вироку на рішення судді вплинула расова приналежність чоловіка.

Крістофера стратили за допомогою смертельної ін'єкції. Йому ввели її у в'язниці Терре-Хот в штаті Індіана у четвер, 24 вересня 2020 року.

Що відомо про попередні смертні вироки?

Це вже не перший такий вирок у 2020 році. Покарання Віалви стало 7-м випадком, коли смертний вирок привели в дію на федеральному рівні в цьому році.

Довідка. Мін'юст США майже рік намагався відновити кари для федеральних злочинців. Їх припинили 17 років тому через розбіжності щодо процедури застосування смертельних ін'єкцій. При цьому влада штатів і далі продовжувала страчувати злочинців.

За даними НКО Death Penalty Information Center, у 2019 році стратили 22 людини в таких штатах:

Алабама,

Джорджия,

Теннессі,

Флорида,

Міссурі,

Південна Дакота.

Загалом із 1970 року у Сполучених Штатах відбулося понад 1500 страт, з яких майже 40% — у штаті Техас.