У США стратили афроамериканця після 17-річного мораторію
Американська влада вперше після скасування мораторію на смертну кару засудила темношкірого до смертного вироку. Заборона діяла з 2003 року. Вирок винесли на федеральному рівні.
Про цей випадок повідомили у виданні USA Today.
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Крістофера Віалва засудили до найвищої міри покарання за вбивство подружньої пари християнських активістів, яке відбулось в 1999 році в штаті Техас, що в Америці. Тоді чоловікові було 19 років.
Він заявив, що шкодує за скоєне і став зовсім іншою людиною за цей час.
Крістофер Віава / Фото АР
Адвокат Віалви заявляла, що під час винесенні вироку на рішення судді вплинула расова приналежність чоловіка.
Крістофера стратили за допомогою смертельної ін'єкції. Йому ввели її у в'язниці Терре-Хот в штаті Індіана у четвер, 24 вересня 2020 року.
Що відомо про попередні смертні вироки?
Це вже не перший такий вирок у 2020 році. Покарання Віалви стало 7-м випадком, коли смертний вирок привели в дію на федеральному рівні в цьому році.
За даними НКО Death Penalty Information Center, у 2019 році стратили 22 людини в таких штатах:
- Алабама,
- Джорджия,
- Теннессі,
- Флорида,
- Міссурі,
- Південна Дакота.
Загалом із 1970 року у Сполучених Штатах відбулося понад 1500 страт, з яких майже 40% — у штаті Техас.