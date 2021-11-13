США снова возвращаются к диалогу с "Талибаном" и, наверное впервые с августа 2021 года, когда талибы захватили власть в Афганистане, в Госдепе заявили, что рассматривают дорожную карту по признанию их власти в стране.

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Кроме того, Штаты проводят консультации с НАТО о том, как им это сделать более корректно. Об этом накануне заявил спецпредставитель США по Афганистану Том Уэст.

Кто пугал талибов

Такое возобновление диалога с талибами как нельзя кстати, ведь в США опасаются, что уже через 6 – 12 месяцев, афганская ячейка "ИГИЛ" сможет совершать атаки за пределами страны и соответственно станет угрозой для Запада. К тому же сами талибы уже страдают от участившихся атак своих кровных врагов – "ИГИЛ-К".

Напомню, эта террористическая группировка начала кошмарить режим талибов буквально через неделю после захвата ими власти в Афганистане. Первая атака произошла в аэропорту Кабула, когда там вовсю шла эвакуация людей. Тогда в результате взрыва погибли 13 американских солдат и талибы сильно опасались, что это может заставить американцев остаться в Афганистане.

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Что хотят США

С того момента "ИГИЛ-К" стали все чаще совершать атаки в местных мечетях, где молились пуштуны. Та самая народность, к которой и относятся талибы. И хотя Талибан не раз заявлял, что им удается нейтрализовать отдельные ячейки боевиков, "ИГИЛ" только набирает обороты и это, конечно, беспокоит США.

Ведь согласно сделке, по которой США ушли из Афганистана, "Талибан" взял на себя обязательство запретить таким группировкам как "ИГИЛ" и "Аль-Каида" вербовать наемников, накапливать оружие и планировать атаки.

Проще говоря, американцы ушли из Афганистана в обмен на то, что талибы не позволят действовать на своей территории другим террористам. Но если с "ИГИЛ" талибы действительно пытаются бороться, то вот с "Аль-Каидой" их связывают тесные узы. И это также беспокоит США.

Иными словами, Уэст прямо говорит – избавьтесь не только от "ИГИЛ", но и от "Аль-Каиды", и мы признаем вас законным правительством Афганистана. Похоже, у талибов нет выбора, кроме как пойти на условия США.

Готов ли Запад помогать "Талибану"

Ведь зима близится, а гуманитарный кризис только возрастает. Миллионы людей сталкиваются с растущим голодом на фоне резкого роста цен на продукты питания, экономического спада, вызванного острой нехваткой наличных средств, санкциями против лидеров "Талибана" и прекращением финансовой помощи с Запада.

И даже попытки России и Китая отдельно от Запада как-то взять под свой контроль этот регион не увенчались успехом. Талибан снова готов говорить только в присутствии Запада, ведь именно оттуда он видит спасение для своей страны.

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Запад уже демонстрирует Талибану, что он готов помогать мирному Афганистану, а не боевикам. Например, детский фонд ООН, более известный под названием ЮНИСЕФ заявил, что начал регистрацию учителей всех государственных школ в Афганистане, для того, чтобы как можно скорее возобновить им выплату зарплат, конечно же в обход Талибов.

Кроме того, ООН готова по такой же схеме выплачивать зарплаты афганским медикам. И это хороший сигнал талибам, что Запад не отвернулся от их страны.

К тому же Германия уже пытается возобновить работу своего посольства в Кабуле, для того, чтобы найти общий язык с талибами. И в этом контексте стоит отметить заявления всё того же спецпреда США по Афганистану Тома Уэста о поддержке талибов, если те выполнят все требования Запада.

Кто будет помогать США

Но, в то же время США держат талибов в напряжении, ведь тот же Уэст заявил, что Вашингтон не поддерживает идею ООН по созданию защищенного канала для ввоза долларов в Афганистан через частный банк, чтобы эти доллары доходили до простого народа в обход талибов. США заявляют, что эти деньги всё равно могут попасть в руки всё тех же "ИГИЛ" и "Аль-Каиды".

Кстати, Уэст намекнул, что ровно по той же причине США отказываются размораживать счета центробанка Афганистана и возвращать помощь стране в полном размере. Как видите всё теперь упирается именно в то сможет ли "Талибан" побороть терроризм внутри Афганистана.

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Штаты решили, что всё же не стоит решать все проблемы в регионе в одиночку. Потому уже 11 ноября в столице Пакистана состоится расширенная встреча с талибами, куда входят США, Китай и Россия.

Министр иностранных дел "Талибана" прибыл в Исламабад днем ранее, для того чтобы обсудить двусторонние отношения с Пакистаном. Похоже, что именно Пакистан становится ключевым игроком в этой истории, на чем, к слову, ранее и настаивали Штаты.

Как будут действовать США

Но не стоит думать, что США полагаются исключительно на сговорчивость талибов. Дело в том, что США продолжают работу по размещению у соседей Афганистана, так называемого, загоризонтного оружия. Проще говоря создания военной базы, с которой можно будет наносить удары по террористам в Афганистане не пересекая границу.

Оказалось что Штаты всё же ведут переговоры с Узбекистаном о размещении такой базы на их территории, хотя ранее этому всячески противилась Россия. Об этом заявили в Минобороны США.

Кроме того, существует соглашение о полетах американских беспилотников с территории Пакистана. В свете того, что Исламабад стремится показать, что Афганистан должен оказаться под его протекцией, это может стать только началом более тесных отношений со Штатами.

На каком пути "Талибан"

Несмотря на все положительные сигналы в Госдепе, США заявляют, что не спешат возобновлять работу своих послов в Кабуле. Мол, талибы должны сначала доказать Вашингтону, что они борются с терроризмом, и только потом США рассмотрят возможность дипломатического представительства. Пока же они готовы встречаться с талибами в катарской Дохе.

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Поэтому можно констатировать, что "Талибан" движется к международному признанию. Но перед ним остается самое главное испытание – смогут ли талибы объявить одновременную войну и "ИГИЛ" и "Аль-Каиде".