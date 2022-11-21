США – Уельс 1:1
Голи: Веа, 36 – Бейл, 82 (пен.)
Завершився останній поєдинок другого ігрового дня на чемпіонаті світу 2022 в Катарі. В рамках групи В зійшлись головні претенденти на друге місце – збірні США та Уельсу, пише 24 канал.
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Саме валлійці не пустили Україну на Мундіаль, мінімально обігравши нашу команду у фіналі плей-офф (1:0). Тепер же підопічні Роба Пйджа мали майже рівні шанси на успіх в битві із американцями.
Команди виставили майже оптимальні склади. Головний тренер США залишив на заміні Рейну та Ааронсона, тоді як у валлійців всі основні футболісти почали зі старту, в тому числі і головна зірка "драконів" Бейл.
Перший тайм за США
Уельс віддав м'яч з перших хвилин, вирішивши зіграти у захисний футбол. Американці ж поступово чинили тиск на ворота Хеннессі, але мало били в ствір.
Втім ледь не єдиний такий удар до перерви дозволив підопічним Берхалтера вийти вперед. Оборона валлійців позиційно помилилась і дозволила Веа вийти сам-на-сам після пасу Пулішича. Тімоті без проблем пробив Хеннессі.
Відео голу Веа:
Пенальті врятував Уельс
Після перерви валлійці активізувались і стали проводити куди більше атак. Подекуди Метт Тернер виручав США, але наприкінці гри "дракони" таки змогли знайти момент, щоб зрівняти рахунок.
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Під час вкидання з аута від валлійців Ціммерман в'їхав між ніг Бейлу, через що арбітр поставив пенальті. Сам Гарет потужним пострілом і реалізував вирок.
Як забивав Бейл з пенальті:
У підсумку перемогу ніхто так і не зміг здобути, розписавши першу на цьому турнірі нічию. У наступному турі 25 листопада Уельс протистоятиме іранцям, тоді як США зіграє проти Англії.
Турнірне положення:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Англія
|1
|0
|0
|6:2
|3
|2
|США
|0
|1
|0
|1:1
|1
|3
|Уельс
|0
|1
|0
|1:1
|1
|4
|Іран
|0
|0
|1
|2:6
|0