США – Уельс 1:1

Голи: Веа, 36 – Бейл, 82 (пен.)

Завершився останній поєдинок другого ігрового дня на чемпіонаті світу 2022 в Катарі. В рамках групи В зійшлись головні претенденти на друге місце – збірні США та Уельсу, пише 24 канал.

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Саме валлійці не пустили Україну на Мундіаль, мінімально обігравши нашу команду у фіналі плей-офф (1:0). Тепер же підопічні Роба Пйджа мали майже рівні шанси на успіх в битві із американцями.

Команди виставили майже оптимальні склади. Головний тренер США залишив на заміні Рейну та Ааронсона, тоді як у валлійців всі основні футболісти почали зі старту, в тому числі і головна зірка "драконів" Бейл.

Перший тайм за США

Уельс віддав м'яч з перших хвилин, вирішивши зіграти у захисний футбол. Американці ж поступово чинили тиск на ворота Хеннессі, але мало били в ствір.

Втім ледь не єдиний такий удар до перерви дозволив підопічним Берхалтера вийти вперед. Оборона валлійців позиційно помилилась і дозволила Веа вийти сам-на-сам після пасу Пулішича. Тімоті без проблем пробив Хеннессі.

Відео голу Веа:

Варто знати. Тімоті Веа є сином легендарного гравця Мілана Джорджа Веа. Ліберієць запам'ятався по грі за ПСЖ та МІлан в 90-ті і став першим і поки єдиним африканським володарем Золотого М'яча. З 2018 року Джордж є президентом Ліберії.

Пенальті врятував Уельс

Після перерви валлійці активізувались і стали проводити куди більше атак. Подекуди Метт Тернер виручав США, але наприкінці гри "дракони" таки змогли знайти момент, щоб зрівняти рахунок.

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Під час вкидання з аута від валлійців Ціммерман в'їхав між ніг Бейлу, через що арбітр поставив пенальті. Сам Гарет потужним пострілом і реалізував вирок.

Як забивав Бейл з пенальті:

У підсумку перемогу ніхто так і не зміг здобути, розписавши першу на цьому турнірі нічию. У наступному турі 25 листопада Уельс протистоятиме іранцям, тоді як США зіграє проти Англії.

Турнірне положення: