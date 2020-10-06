Українцю Андрієві Теліженку держдепартамент США відкликав візу. Все через те, що Теліженко допомагав особистому адвокату президента Трампа Рудольфу Джуліані. Він шукав компромат на кандидата у президенти Джозефа Байдена.

Про те, що візу можуть анулювати – раніше не повідомляли. Це сталося незадовго до того, як у США наклали санкції на ще одного українця, який співпрацював з Джуліані – депутата Андрія Деркача, повідомляє Washingtonpost.

Зверніть увагу На заваді другому туру дебатів може стати COVID-19 у Трампа: позиція Байдена

Міністерство фінансів тоді назвало Деркача "активним російським агентом понад 10 років" і "він намагається втручатися у вибори".

Андрій Теліженко 9 вересня 2020 року не зміг сісти на рейс "Міжнародних авіаліній України" з Києва в Нью-Йорк. Про це розповіла людина,яка ознайомлена з планами поїздки Теліженка. ЦЕ представник уряду України, однак сказав він це на умовах анонімності. Прессекретарка Держдепартаменту відмовилася коментувати анулювання візи Теліженку.

Що відомо про спілкування Джуліані з українськими політиками