Другий тур президентських дебатів попередньо мав би відбутися 15 жовтня у Маямі. Однак через хворобу кандидата та чинного очільника США Дональда Трампа їх можуть відкласти. Інший кандидат, який також змагається за президентське крісло, Джо Байден сказав, що готовий змінити дату дебатів, якщо це буде потрібно.

Представниця штабу Байдена Кейт Бедінгфілд висловила надію на швидке і повне одужання Трампа, а також на те, що до наступних дебатів епідеміологічні вимоги будуть посилені. Про це Бедінгфілд в ефірі ABC News.

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Вона додала, що у разі виникнення такої потреби, штаб Байдена готовий перенести дату дебатів.

Ми очікуємо, що комісія з дебатів вживатиме всіх необхідних заходів обережності, щоб гарантувати безпеку всіх, хто бере участь у дебатах. Ясно, що це передбачає дистанціювання, дотримання вимоги про використання масок,

– сказала Бедінгфілд.

Зауважимо, що другі теледебати Трампа і Байдена за графіком повинні пройти 15 жовтня в Маямі, а треті – 22 жовтня в Нешвіллі.

Що відомо про COVID-19 у Трампа? 2 жовтня очільник США Дональд Трамп оголосив, що у них з дружиною Меланією виявили коронавірус. Вже на наступний день президента США госпіталізували. Американські видання стверджували, що Трамп потребував кисневої терапії. Сам президент США повідомив, що коли потрапив до госпіталю, то почувався не надто добре. Але зараз вже – у значно кращому стані, тож готується повертатися до активної роботи. Лікарі заявили, що стан здоров'я Трампа суттєво покращився і вже 5 жовтня його можуть виписати з лікарні. Водночас Джо Байден та його дружина Джилл Байден не заразилися COVID-19. Про це свідчать результати їхніх ПЛР-тестів.

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Чим запам'ятався перший тур дебатів Трампа і Байдена

Під час своєї промови Байден зосередився на тому, щоб показати Трампа непридатним для перебування на посаді очільника США, назвавши його "цуценям" президента Росії Володимира Путіна. А також звинуватив Трампа у спробах посіяти расові розбрати.

зосередився на тому, щоб показати Трампа непридатним для перебування на посаді очільника США, назвавши його "цуценям" президента Росії Володимира Путіна. А також звинуватив Трампа у спробах посіяти расові розбрати. Натомість Трамп публічно поставив під сумнів ментальну гостроту та витривалість свого 77-річного конкурента. Нагадаємо, що Трамп лише на 3 роки молодший за Байдена. Крім цього, Трамп часто перебивав свого опонента та намагався збити його з думки.

публічно поставив під сумнів ментальну гостроту та витривалість свого 77-річного конкурента. Нагадаємо, що Трамп лише на 3 роки молодший за Байдена. Крім цього, Трамп часто перебивав свого опонента та намагався збити його з думки. Опитування телеканалів CNN та CBS News показали, що на перших дебатах краще себе проявив Джо Байден. Попри це, дебати вже охрестили "національною ганьбою".

Зауважимо, що вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Колишній віцепрезидент США Джо Байден є головним суперником чинного президента країни Дональда Трампа.