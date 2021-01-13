У США у середу, 13 січня, стратили 52-річну Лізу Монтґомері. Це перша з 1953 року страта жінки за федеральний злочин у країні.

Монтґомері ввели смертельну ін'єкцію у в'язниці у штаті Індіана. Про це повідомляє The New York Times.

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Страта мала відбутися ще 8 грудня, однак її перенесли через те, що адвокати жінки заразилися коронавірусом.

Правозахисники Монтґомері наполягали, що обвинувачена страждає від серйозних психічних відхилень, тому її не можна страчувати.

У дитинстві жінка потерпала від сексуального насилля з боку власного вітчима. За словами адвокатів, чоловік поводився з падчіркою настільки жорстоко, що це можна розцінювати як тортури.

За який злочин Мотґомері стратили

Ще у 2004 році Мотґомері напала на 24-річну Боббі Джо Сіннет. Та саме перебувала на 8 місяці вагітності.

Мотґомері вирізала з Сіннет дитину та вбила свою жертву.

Доньку Сіннет вбивця видавала за власну дитину.

До смертної кари Мотґомері засудили у 2007 році.