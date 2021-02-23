Сполучені Штати Америки висловили глибоке занепокоєння через рішення грузинської влади затримати лідера провідної опозиційної партії Ніка Мелію. З відповідною заявою виступили представники посольства США у Грузії.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

Дипломати зазначили, що сьогодні, 23 грудня, країна зробила крок назад на шляху до того, щоб стати найсильнішою демократією у Євроатлантичній сім'ї народів.

До теми Опозиція Грузії заявила про початок постійних протестів

Грузинські правоохоронні органи затримали Мелію, а також – ще 21 людину під час спецоперації в офісі партії. Опозиціонера звинувачують в організації насильницьких дій під час протестів перед парламентом у червні 2019 року.

Вакцинація набирає обертів

Процес вакцинації у світі набирає обертів. До України прибула перша партії вакцини AstraZeneca. Водночас у Великій Британії вже чверть населення отримала, принаймні, одну дозу вакцини. Перші результати показують, що і препарат від Pfizer, і від AstraZeneca може запобігти більшості госпіталізацій через COVID-19.

Зустріч Байдена і Трюдо

Спільні цілі з подолання пандемії COVID-19, економіка, кліматичні зміни та розширення військової співпраці – ці теми будуть головними на першій офіційній зустрічі президента США Джо Байдена із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зустрінуться світові лідери віртуально.

Дивіться повний випуск "Голосу Америки" за 23 лютого на 24 каналі: