Міністерство торгівлі Сполучених Штатів запроваджує санкції щодо трьох науково-дослідницьких установ Росії. Роблять це через ризики для національної безпеки і зовнішньополітичних інтересів США. У Росії кажуть, що Вашингтон вдався до цього, бо начебто програв у розробці вакцини від коронавірусу.

Відповідний документ Бюро промисловості безпеки США опублікує у Федеральному реєстрі 27 серпня.

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Ці 60 компаній визначені американським урядом, як такі, що діють усупереч національній безпеці чи зовнішньополітичним інтересам США,

– йдеться у документі.

У переліку опинилися компанії з таких країн:

Китаю;

Франції;

Гонконгу;

Індонезії;

Малайзії;

Оману;

Пакистану;

Швейцарії;

ОАЕ.

У чорний список увійшли і російські установи:

33-й Центральний науково-дослідний випробувальний інститут Міноборони Росії у Саратовській області;

48-й Центральний науково-дослідний інститут Міністерства оборони (Кіров), зокрема філії в Єкатеринбурзі і Сергієвому Посаді;

ФГУП "Державний науково-дослідний інститут органічної хімії та технології" ("Держндіохт").

У документі наголошують, що у влади США є підстави вважати 33-й ЦНДІ і "Держндіохт", пов'язаними з російською програмою розробки і випробування хімічної зброї, а 48-й ЦНДІ і його філії – з програмою створення біологічної зброї.

Що означає внесення цих організацій до переліку міністерства торгівлі? Американська влада вводить обмеження на експорт, реекспорт і передачу товарів відповідно до наявних регламентів визначеним людям та організаціям.

Як відреагували в Росії

Російський сенатор Олег Морозов вважає, що до такого кроку США вдалися, бо Вашингтон програв у розробці вакцини від коронавірусу.

На його думку, Сполучені Штати хочуть закрити західні ринки для російського препарату. Однак він все ж "буде користуватися популярністю".

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