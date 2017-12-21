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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

США готують план військового нападу на Північну Корею, – ЗМІ

05:04, сьогодні 1575 Читать новость на русском
Назріває загострення?
Назріває загострення? / Getty Images

Білий дім почав розробляти план військового нападу на Північну Корею задля зупинення програми ядерного озброєння КНДР.

Про це пише The Telegraph з посиланням на три джерела.

Журналісти з’ясували, що в США значно активізували підготовку такого плану на тлі побоювань безсилля дипломатії.

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Як зазначає видання, одним з варіантів у Білому домі розглядаються знищення місця запуску, перш ніж влада країна використає для нового випробування ракети.

Окрім того бити американці роздумують і по запасах зброї.

Теги: Новини політики КНДР США
Джерело: 24 Канал
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