США готують план військового нападу на Північну Корею, – ЗМІ
05:04, сьогодні 1575 Читать новость на русском
Білий дім почав розробляти план військового нападу на Північну Корею задля зупинення програми ядерного озброєння КНДР.
Про це пише The Telegraph з посиланням на три джерела.
Журналісти з’ясували, що в США значно активізували підготовку такого плану на тлі побоювань безсилля дипломатії.
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Як зазначає видання, одним з варіантів у Білому домі розглядаються знищення місця запуску, перш ніж влада країна використає для нового випробування ракети.
Окрім того бити американці роздумують і по запасах зброї.
Джерело: 24 Канал
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