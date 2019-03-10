США виділить понад 1 мільйон доларів на розвиток безпечного інтернету в Україні

Державний департамент Сполучених Штатів Америки проводить конкурс на грант для організацій, які зацікавлені у розвитку вільного інтернету в Україні.

Бюро ставиться для себе основним завданням просування відкритого, надійного і безпечного інтернету в Україні, а також захист прав і основних свобод людини і забезпечення вільного потоку інформації онлайн.

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Державний департамент, бюро з питань демократії, прав людини і праці оголошує відкритий конкурс для організацій, зацікавлених в подачі заявок на програми, які сприяють свободі інтернету в Україні,

– йдеться в повідомленні прес-служби.

Програма переможця конкурсу повинна мати акцент на проблемі знаходження компромісу між зацікавленими сторонами в Україні та захисті свободи слова під час різноманітних конфліктів.

Відбір буде проходити протягом трьох-шести місяців. На реалізацію кращої програми буде виділено від 500 тисяч до 1,2 мільйона доларів.