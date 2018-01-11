США звинуватили Росію в залякуванні місії ОБСЄ

США звинуватили Росію в тому, що вона продовжує перешкоджати роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це повідомляє Укрінформ.

З такою заявою виступив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні тимчасово повірений у справах США при Організації Гаррі Кеміан.

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"Спеціальна моніторингова місія в Україні є критично важливим компонентом реагування ОБСЄ. СММ відіграє важливу роль у процесі імплементації Мінських угод. Проте Росія та її ставленики продовжують залякувати, турбувати й нападати на наших спостерігачів, а також обмежувати їм доступ, заважаючи виконувати свої повноваження", — сказав представник США.

Він також закликав головуючу в Організації Італію "очолити зусилля щодо інтегрування та покращення функцій безпеки СММ, проведення операцій та управління".