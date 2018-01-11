02:38
12 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Другий після Шойгу. Життя без жінок
Вєсті Кремля
23:45, 11 січня
Вєсті.UA. Гнучка політика Ляшка. Недоїдання Реви
Вєсті.UA
19:51, 11 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

У звітах ОБСЄ закладено багато мін для України, – експерт

20:07, 11 січня 1799 Читать новость на русском
Звіти ОБСЄ не на користь України?
Звіти ОБСЄ не на користь України? / ria.ru

Перший пункт мінських угод – перемир’я – вже четвертий рік не виконується. Це більше перманентна константа, ніж випадки особливого загострення. Але фіксація місією ОБСЄ порушень – палка з двома кінцями. У звітах закладено дуже багато мін для України.

Про це сайту "24" розповів правник-міжнародник Геннадій Друзенко, коментуючи чергове загострення на Донбасі.

Читайте також: Втрати серед сил АТО: у штабі розповіли про обставини загибелі військових

За словами експерта, перемир’я весь час порушується. З боку бойовиків працюють снайпери, які ціляться в голову чи груди. І в таких ситуаціях, на жаль, розповідає Друзенко, обставини так склалися, що хтось із українських бійців не встиг сховатися в бліндажі або невдало відкрився. Тому є загиблі.

Водночас, наголошує міжнародник, місія ОБСЄ фіксує порушення перемир’я, але з обох боків.

Позиція ОБСЄ, навіть якщо ЗСУ стріляють у відповідь, – це все одно порушення. Виглядає так: стоїть людина, перед якою когось б’ють або ґвалтують, а вона просто фіксує порушення,
– зауважує Геннадій Друзенко.

При цьому експерт наголошує, що у звітах міжнародних організацій, які насамперед посилаються на дані ОБСЄ, картинка для України не така весела, як нам би хотілося. Згідно зі звітами місії ОБСЄ, офіційно війни немає, але є обопільні порушення мінських угод.

"У звітах ОБСЄ закладено багато мін і для України, і для тих, хто сьогодні захищає нашу державу на фронті. Але у форматі мінських угод змінити ситуацію не можна, тому що під домовленостями стоїть підпис українського представника. І в пункті про припинення обстрілів не написано, що, як виняток, можна стріляти у відповідь. Треба було думати, коли ставили підпис і брали на себе зобов’язання. Тому що іноді вони виглядають абсурдно", – переконаний Геннадій Друзенко.

Нагадаємо, 10 січня ситуація в зоні АТО на Донбасі загострилася. Бойовики збільшили кількість та інтенсивність обстрілів позицій українських військових, зокрема із озброєння, яке давно мало бути відведеним від лінії зіткнення. Під час виконання бойових завдань загинули троє бійців, ще троє зазнали поранень, а 1 військовий отримав бойову травму.

Теги: Новини України Новини політики Мінські домовленості ОБСЄ Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 11 січня: Кабмін затвердив вихідні-2018, нечисті гроші Януковича і спалах кору
11 січня, 22:27 Головні новини 11 січня: Кабмін затвердив вихідні-2018, нечисті гроші Януковича і спалах кору
1024
Почему на Донбассе не сохраняется режим перемирия
11 січня, 22:01 Почему на Донбассе не сохраняется режим перемирия
Віталій Кулик 823
Водохреща-2018: де купатися в Києві
11 січня, 20:02 Водохреща-2018: де купатися в Києві
399
Дороге задоволення: як змінились ціни на продукти харчування у 2017 році
11 січня, 19:14 Дороге задоволення: як змінились ціни на продукти харчування у 2017 році
597
Проти представників УПЦ МП відкрили провадження за розпалювання ворожнечі та ненависті
11 січня, 17:53 Проти представників УПЦ МП відкрили провадження за розпалювання ворожнечі та ненависті
3101
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Війна на Донбасі: Україна виграла першу важливу справу в Євросуді з прав людини
 25 липня 2017 , 14:17
Головні новини 2 листопада: безвізовий режим з ОАЕ та рейтинг найвпливовіших жінок року
 3 листопада 2017 , 08:00
В окупованому Криму розглянуть 72 справи проти кримських татар, – Ірина Геращенко
 18 грудня 2017 , 11:25
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук