У звітах ОБСЄ закладено багато мін для України, – експерт

Перший пункт мінських угод – перемир’я – вже четвертий рік не виконується. Це більше перманентна константа, ніж випадки особливого загострення. Але фіксація місією ОБСЄ порушень – палка з двома кінцями. У звітах закладено дуже багато мін для України.

Про це сайту "24" розповів правник-міжнародник Геннадій Друзенко, коментуючи чергове загострення на Донбасі.

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За словами експерта, перемир’я весь час порушується. З боку бойовиків працюють снайпери, які ціляться в голову чи груди. І в таких ситуаціях, на жаль, розповідає Друзенко, обставини так склалися, що хтось із українських бійців не встиг сховатися в бліндажі або невдало відкрився. Тому є загиблі.

Водночас, наголошує міжнародник, місія ОБСЄ фіксує порушення перемир’я, але з обох боків.

Позиція ОБСЄ, навіть якщо ЗСУ стріляють у відповідь, – це все одно порушення. Виглядає так: стоїть людина, перед якою когось б’ють або ґвалтують, а вона просто фіксує порушення,

– зауважує Геннадій Друзенко.

При цьому експерт наголошує, що у звітах міжнародних організацій, які насамперед посилаються на дані ОБСЄ, картинка для України не така весела, як нам би хотілося. Згідно зі звітами місії ОБСЄ, офіційно війни немає, але є обопільні порушення мінських угод.

"У звітах ОБСЄ закладено багато мін і для України, і для тих, хто сьогодні захищає нашу державу на фронті. Але у форматі мінських угод змінити ситуацію не можна, тому що під домовленостями стоїть підпис українського представника. І в пункті про припинення обстрілів не написано, що, як виняток, можна стріляти у відповідь. Треба було думати, коли ставили підпис і брали на себе зобов’язання. Тому що іноді вони виглядають абсурдно", – переконаний Геннадій Друзенко.

Нагадаємо, 10 січня ситуація в зоні АТО на Донбасі загострилася. Бойовики збільшили кількість та інтенсивність обстрілів позицій українських військових, зокрема із озброєння, яке давно мало бути відведеним від лінії зіткнення. Під час виконання бойових завдань загинули троє бійців, ще троє зазнали поранень, а 1 військовий отримав бойову травму.