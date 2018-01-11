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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Втрати серед сил АТО: у штабі розповіли про обставини загибелі військових

10:22, сьогодні 1493 Читать новость на русском
Втрати в АТО
Втрати в АТО / Фото з вільних мереж

Із трьох загиблих 10 січня на Донбасі українських військових двоє підірвалися на вибухівці під час виконання бойового завдання, ще один боєць загинув внаслідок обстрілу бойовиків.

Про це в ефірі "112 Україна" розповів речник прес-центру штабу АТО Василь Лабай

Зазначимо, раніше повідомлялося, що 10 січня в зоні АТО загинули троє українських військових, ще троє отримали поранення і один – бойову травму.

"Не усі наші бойові безповоротні втрати вчора сталися внаслідок обстрілів. На жаль, двоє українських воїнів підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання", – розповів Лабай, уточнивши, що це трапилося на донецькому напрямку.

Читайте також: Бойовики зазнали серйозних втрат на Донбасі

Речник штабу АТО додав, що ще один військовослужбовець загинув внаслідок ворожого обстрілу на луганському напрямку.

Також Лабай уточнив, що чотирьох поранених військових доставили до військових шпиталів та надали їм необхідну допомогу. Військові лікарі кваліфікують стан здоров’я бійців як задовільний.

Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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