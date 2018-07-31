Стаховський програв у першому колі тенісного турніру в Іспанії

Український тенісист Сергій Стаховський на тенісному турнірі в іспанській Сеговії програв у першому колі.

Суперником українця був італієць Маттео Віола. Гра, яка тривала 2 години 6 хвилин, завершилася з рахунком 3:6, 6:2, 6:7.

Читайте також: Долгополов та Стаховський піднялися в рейтингу ATP

Незважаючи на статус першої ракетки Стаховський не мав практично ніякої ігрового переваги над суперником. У першому сеті Сергій при рахунку 3:3 віддав три гейми поспіль, хоча для цього Віолі було потрібно зробити всього один брейк.

У другому сеті італієць "повернув борг", коли ведучи 2:1 програв п'ять геймів поспіль, але було зрозуміло, що Віола за сет не тримається.

По ходу вирішального сету Стаховський не реалізував два брейкпоінти в другому геймі, а при рахунку 3:3 втратив свою подачу. Віола до матчболів так і не дістався: українець зрівняв рахунок (5:5). Італієць знову скористався прихованим матчболом, але і з другої спроби подати на перемогу не зміг (6:6). На тайбрейку Стаховський двічі виходив вперед з міні-брейком, але обидва рази перевагу упускав (5:5). Заробивши перший матчбол, Віола зумів оформити перемогу на подачі українця, коли суддя зарахував Стаховському подвійну помилку.

Сергій Стаховський (Україна) – Маттео Віола (Італія) 1:2 (3:6, 6:2, 6:7)

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24