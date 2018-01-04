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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стали відомі подробиці про загиблого молодого розвідника

15:56, сьогодні 6066 Читать новость на русском
Загинув боєць АТО
Загинув боєць АТО / 24 Канал

Загибель українського розвідника Олександра Чегурка в зоні АТО – небойова втрата.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на спікера Міноборони з питань АТО Олександра Мотузяника.

"Це – небойова втрата. Більше інформації я, на жаль, оприлюднити не можу. Цією справою займаються правоохоронні органи – військова прокуратура та Нацполіція. Це сталося другого січня пізно ввечері. Ми не розголошуємо інформацію. Є кримінальне провадження, яке проводять слідчі органи",  – розповів він.

Читайте також: Україна втратила бійця-розвідника

За словами голови Кодимської районної ради Одеської області Геннадія Гладенького, батько Чегурка – чорнобилець, матір хворіє на цукровий діабет, у неї високий тиск.

Він зробив пропозицію дівчині з Донецької області, мало бути весілля, 
– додав голова Кодимської районної ради.

За його словами, напередодні загиблий спілкувався з батьком, той розповів, що син днями повернувся з завдання з непідконтрольної території.

Олександра Чегурка ховатимуть 5 січня.

Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі Втрати
Джерело: 24 Канал
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