Стали відомі подробиці про загиблого молодого розвідника
Загибель українського розвідника Олександра Чегурка в зоні АТО – небойова втрата.
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на спікера Міноборони з питань АТО Олександра Мотузяника.
"Це – небойова втрата. Більше інформації я, на жаль, оприлюднити не можу. Цією справою займаються правоохоронні органи – військова прокуратура та Нацполіція. Це сталося другого січня пізно ввечері. Ми не розголошуємо інформацію. Є кримінальне провадження, яке проводять слідчі органи", – розповів він.
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За словами голови Кодимської районної ради Одеської області Геннадія Гладенького, батько Чегурка – чорнобилець, матір хворіє на цукровий діабет, у неї високий тиск.
Він зробив пропозицію дівчині з Донецької області, мало бути весілля,
– додав голова Кодимської районної ради.
За його словами, напередодні загиблий спілкувався з батьком, той розповів, що син днями повернувся з завдання з непідконтрольної території.
Олександра Чегурка ховатимуть 5 січня.