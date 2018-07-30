Стали відомі подробиці трансферу Віктора Буено в "Динамо"

Київське "Динамо" орендує півзахисника "Сантоса" Вітора Буено з правом викупу за 10 мільйонів євро.

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Gazeta Esportiva Лукас Мусетті Перацоллі.

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Vitor Bueno está na Ucrânia e deve ser trocado com Derlis para reforçar o Dínamo de Kiev. Valor de compra seria fixado em 10 milhões de euros #GazetaPeixe — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) 29 липня 2018 р.

Бразилець вже знаходиться в Україні і чекає завершення угоди. Мова йде про оренду на два роки, про що раніше повідомляли бразильські ЗМІ. При цьому у "Динамо" буде опція викупу контракту Буено з "Сантоса" за 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, що в зворотному напрямку в "Сантос" відправиться хавбек "Динамо" Дерліс Гонсалес, який стане частиною угоди по переходу бразильця.

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