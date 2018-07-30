Стали відомі подробиці трансферу Віктора Буено в "Динамо"
Київське "Динамо" орендує півзахисника "Сантоса" Вітора Буено з правом викупу за 10 мільйонів євро.
Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Gazeta Esportiva Лукас Мусетті Перацоллі.
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Бразилець вже знаходиться в Україні і чекає завершення угоди. Мова йде про оренду на два роки, про що раніше повідомляли бразильські ЗМІ. При цьому у "Динамо" буде опція викупу контракту Буено з "Сантоса" за 10 мільйонів євро.
Нагадаємо, що в зворотному напрямку в "Сантос" відправиться хавбек "Динамо" Дерліс Гонсалес, який стане частиною угоди по переходу бразильця.
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Джерело: 24 Канал
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