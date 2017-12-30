Стали відомі втрати бойовиків на Донбасі за 10 днів грудня
13:59, сьогодні 2105 Читать новость на русском
У період з 19 по 28 грудня втрати окупантів на Донбасі склали 39 осіб. Найбільше – у терористів в Горлівці.
Про це повідомив керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук.
За його даними, 5 бойовиків загинули з 9 ошмсп мп (Новоазовськ), 9 бойовиків – 11 омп (Макіївка). Найбільші втрати в бойовиків "ДНР" – 11 окупантів з 3 омсбр (Горлівка).
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Значно менші втрати з бойовиків з "ЛНР" – по одному з 2 омсбр (Луганськ) та 6 омсп (Кадіївка), троє загинуло у 7 омсбр (Брянка).
Джерело: 24 Канал
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