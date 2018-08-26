Стало відомо, хто розсудить матч Ліги чемпіонів "Динамо" – "Аякс" у Києві

Футбольні судді зі Словенії обслуговуватимуть поєдинок у відповідь раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА між київським "Динамо" і амстердамським "Аяксом".

Очолює бригаду арбітрів 42-річний Дамір Скоміна, повідомляє "Укрінформ".

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Переможець протистояння за сумою двох матчів вийде у груповий етап Ліги чемпіонів, жеребкування якого відбудеться 30 серпня. Команда, що програла, на наступний день буде учасником жеребкування групового турніру Ліги Європи УЄФА.

Матч "Динамо" – "Аякс" відбудеться у вівторок, 28 серпня, на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок зустрічі о 22.00.

Нагадаємо, що перша гра в Голландії завершилася з рахунком 3:1 на користь "Аякса".

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