Стало відомо, коли очікувати пік непогоди в Україні

У всіх регіонах України прогнозують дуже сильні снігопади, проте пік непогоди очікується з ночі 17 січня до середини дня 18 січня.

Про це під час засідання Кабінету міністрів заявив керівник ДСНС Микола Чечоткін, передає "Українська правда".

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Він зазначив, що на території Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні, а місцями дуже сильні снігопади, хуртовини та снігові покриви висотою до 40 сантиметрів. Також у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються сильний дощ з переходом у сніг.

Наразі сніг у Києві та області майже припинився, але це тимчасово. Пік непогоди ми очікуємо з пізнього вечора 17 січня до дня 18 січня,

– сказав керівник ДСНС.

Чечоткін повідомив, що наразі до очищення автошляхів для безпечного проїзду дорогами залучено 1300 одиниць техніки і 1800 працівників Укравтодору, а надзвичайники переведені в посилений режим несення служби.

"У найближчий час погодні умови будуть значно погіршені, тому за моїм рішенням 2 тисячі одиниць техніки та 7 тисяч працівників ДСНС по всій Україні були переведені у посилений режим роботи", – сказав він.

Також глава ДСНС закликав власників автотранспорту та пасажироперевізників у найближчу добу утриматися від виїзду на автошляхи.

Нагадаємо, у зв'язку із погіршенням погодних умов київська влада тимчасово обмежила в’їзд до столиці великовагового та великогабаритного транспорту у напрямку з Бориспільської траси.