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      Скільки коштуватиме відновлення водійських посвідчень онлайн

      366 Читать новость на русском
      Стала відома ціна відновлення посвідчень водія / vsim.ua

      Після запуску нового онлайн-сервісу відновити посвідчення водія можна буде за 201 гривню. Скористатися послугою можна буде з комп'ютера або зі смартфона.

      Щоб замовити чи відновити водійське посвідчення, потрібно буде зробити декілька кліків на будь-якому гаджеті, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, пише пресслужба МВС.

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      Наприклад, ви втратили документи. Що потрібно зробити? Потрібно мати електронний засіб ідентифікації вас, як громадянина, який можна зіставити з інформацією в реєстрах,
      – зазначив Гончаров.

      Схема відновлення водійських посвідчень

      • потрібно зайти в електронний кабінет водія, зазначати втрату посвідчення;
      • надати скановану копію медичної довідки про відсутність протипоказань для водіння;
      • обрати місце, де буде зручно забрати посвідчення водія;
      • сплатити 201 гривню.

      Що таке електронний кабінет водія? Це онлайн-сервіс, який надає всю актуальну інформацію про транспорт, а також можливість скористатися деякими послугами сервісних центрів МВС онлайн. Працює з грудня 2018 року.

      Авторизуватись в ЕКВ можна за допомогою КЕП, BankID або MobileID. Користувачі кабінету можуть дізнатися інформацію про власні посвідчення водія та транспорт, перевірити історію штрафів та сплатити їх. Також в ЕКВ можна зареєструватися в електронній черзі на отримання послуг у сервісних центрах МВС, замовити безкоштовну чи платну послугу перевірки транспортного засобу.

      Що відомо про електронні водійські посвідчення

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Транспорт Міністерство внутрішніх справ Інформаційні технології Авто
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