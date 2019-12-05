Скільки коштуватиме відновлення водійських посвідчень онлайн

Після запуску нового онлайн-сервісу відновити посвідчення водія можна буде за 201 гривню. Скористатися послугою можна буде з комп'ютера або зі смартфона.

Щоб замовити чи відновити водійське посвідчення, потрібно буде зробити декілька кліків на будь-якому гаджеті, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, пише пресслужба МВС.

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Наприклад, ви втратили документи. Що потрібно зробити? Потрібно мати електронний засіб ідентифікації вас, як громадянина, який можна зіставити з інформацією в реєстрах,

– зазначив Гончаров.

Схема відновлення водійських посвідчень

потрібно зайти в електронний кабінет водія, зазначати втрату посвідчення;

надати скановану копію медичної довідки про відсутність протипоказань для водіння;

обрати місце, де буде зручно забрати посвідчення водія;

сплатити 201 гривню.

Що таке електронний кабінет водія? Це онлайн-сервіс, який надає всю актуальну інформацію про транспорт, а також можливість скористатися деякими послугами сервісних центрів МВС онлайн. Працює з грудня 2018 року.



Авторизуватись в ЕКВ можна за допомогою КЕП, BankID або MobileID. Користувачі кабінету можуть дізнатися інформацію про власні посвідчення водія та транспорт, перевірити історію штрафів та сплатити їх. Також в ЕКВ можна зареєструватися в електронній черзі на отримання послуг у сервісних центрах МВС, замовити безкоштовну чи платну послугу перевірки транспортного засобу.

Що відомо про електронні водійські посвідчення