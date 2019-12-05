Скільки коштуватиме відновлення водійських посвідчень онлайн
Після запуску нового онлайн-сервісу відновити посвідчення водія можна буде за 201 гривню. Скористатися послугою можна буде з комп'ютера або зі смартфона.
Щоб замовити чи відновити водійське посвідчення, потрібно буде зробити декілька кліків на будь-якому гаджеті, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, пише пресслужба МВС.
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Наприклад, ви втратили документи. Що потрібно зробити? Потрібно мати електронний засіб ідентифікації вас, як громадянина, який можна зіставити з інформацією в реєстрах,
– зазначив Гончаров.
Схема відновлення водійських посвідчень
- потрібно зайти в електронний кабінет водія, зазначати втрату посвідчення;
- надати скановану копію медичної довідки про відсутність протипоказань для водіння;
- обрати місце, де буде зручно забрати посвідчення водія;
- сплатити 201 гривню.
Що таке електронний кабінет водія? Це онлайн-сервіс, який надає всю актуальну інформацію про транспорт, а також можливість скористатися деякими послугами сервісних центрів МВС онлайн. Працює з грудня 2018 року.
Авторизуватись в ЕКВ можна за допомогою КЕП, BankID або MobileID. Користувачі кабінету можуть дізнатися інформацію про власні посвідчення водія та транспорт, перевірити історію штрафів та сплатити їх. Також в ЕКВ можна зареєструватися в електронній черзі на отримання послуг у сервісних центрах МВС, замовити безкоштовну чи платну послугу перевірки транспортного засобу.
Що відомо про електронні водійські посвідчення
- Ідея посвідчень є частиною проєкту уряду "Дія" – так званої держави у смартфоні.
- Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що українці зможуть ними користуватися електронними посвідченнями вже у грудні 2019 року.
- Обличчям демоверсії посвідчень стала українка із польського модельного агентства Олександра Ободянська. Її обрали із понад 3 тисяч анкет, які надіслали користувачі.