Стало відомо, скільки Путін витратить на виборчу кампанію

До виборчого фонду кандидата у президенти РФ і діючого глави держави Володимира Путіна надійшло понад 400 мільйонів рублів, з них понад 9 мільйонів вже витрачено на виготовлення і поширення агітаційної продукції.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на дані ЦВК РФ.

Дані подано до ЦВК філіями "Сбербанку", у яких відкрито виборчі рахунки кандидатів на пост президента.

За інформацією ЦВК, у виборчий фонд Путіна надійшло 400 030 935 рублів у вигляді пожертвувань від юридичних осіб, серед яких – партія "Єдина Росія". З фонду вже витрачено 14,4 мільйонів, 9,1 мільйонів з яких – на "виготовлення та розповсюдження друкованих та інших агітаційних матеріалів".

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На другому місці за обсягом фонду –лідер ЛДПР Володимир Жириновський з понад 200 мільйонів рублів. З них він поки нічого не витратив.

На третьому місці – бізнес-омбудсмен Борис Тітов, у його фонді – 20,7 мільйонів ​​рублів, з них на агітаційну продукцію витрачено 2,2 млн рублів.

Виборчий фонд Ксенії Собчак становить 19,4 мільйонів рублів, з них витрачено 3,6 мільйонів – на "фінансове забезпечення збору підписів".