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Стало відомо, в якій європейській країні діти навчатимуться у школі з трьох років

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У Франції діти починатимуть навчання у школі в три роки
У Франції діти починатимуть навчання у школі в три роки / pgl.co.uk

З початку навчального 2019 року у Франції діти починатимуть навчання у школі в три роки замість шести. Про це оголосив президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє ВВС Україна.

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Президент Франції заявив, що реформа спрямована на зменшення нерівності в освіті, оскільки батьки в бідних районах Франції рідше віддають своїх дітей до школи в ранньому віці.

"Я сподіваюсь, що з цим зобов'язанням, починаючи з навчального року в 2019 році, ми можемо... виправити цю неприйнятну різницю", – сказав Макрон на конференції у вівторок.

Реформа зробить Францію країною з найнижчим віком залучення до шкільної освіти у Європі. Проте, навчання дітей у віці трьох років вже є традицією у Франції. За даними уряду, лише 2,4% французьких дітей не навчаються у такому віці.

В більшості країн Європи шкільний вік починається у шість років. У Північній Ірландії шкільне навчання починається у чотири роки, на Кіпрі та Мальті, в Англії, Шотландії, Уельсі – у п'ять років. В Болгарії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литві, Польщі, Сербії та Швеції дітей віддають до школи у сім років.

Теги: Освіта Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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