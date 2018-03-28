Стало відомо, в якій європейській країні діти навчатимуться у школі з трьох років

З початку навчального 2019 року у Франції діти починатимуть навчання у школі в три роки замість шести. Про це оголосив президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє ВВС Україна.

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Президент Франції заявив, що реформа спрямована на зменшення нерівності в освіті, оскільки батьки в бідних районах Франції рідше віддають своїх дітей до школи в ранньому віці.

"Я сподіваюсь, що з цим зобов'язанням, починаючи з навчального року в 2019 році, ми можемо... виправити цю неприйнятну різницю", – сказав Макрон на конференції у вівторок.

Реформа зробить Францію країною з найнижчим віком залучення до шкільної освіти у Європі. Проте, навчання дітей у віці трьох років вже є традицією у Франції. За даними уряду, лише 2,4% французьких дітей не навчаються у такому віці.

В більшості країн Європи шкільний вік починається у шість років. У Північній Ірландії шкільне навчання починається у чотири роки, на Кіпрі та Мальті, в Англії, Шотландії, Уельсі – у п'ять років. В Болгарії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литві, Польщі, Сербії та Швеції дітей віддають до школи у сім років.