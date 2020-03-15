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      "Станицю Луганську" закриють на два тижні через коронавірус: все, що треба знати

      -
      "Станицю Луганську" закриють на два тижні через коронавірус / v-variant.com.ua

      Через загрозу поширення китайського коронавірусу контрольно-пропускний пункт "Станиця Луганська" з 16 березня перекриють в обох напрямках. Заборона триватиме два тижні. Які ще КПВВ закриють та хто таки зможе перетинати лінію розмежування – читайте у матеріалі 24 каналу.

      З 16 березня до 3 квітня на КПВВ запроваджують карантинні заходи та вводять додаткові обмеження щодо перетину лінії розмежування. Про це повідомили у пресцентрі ООС у фейсбуці.

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      Очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай пояснив, що піти на такі жорсткі заходи змушують обставини.

      Щодня лише КПВВ "Станиця Луганська" перетинають приблизно 15 тисяч людей, тож поширення коронавірусу з непідконтрольних територій надвисока. Завдяки вжитим заходам безпеки, нам вдається утримувати ситуацію під контролем – жодного випадку захворювання на Covid-19 в області не зафіксовано, – заявив Гайдай.

      КПВВ "Станиця Луганська" на карті:

      Хто зможе перетинати лінію розмежування

      Повернутися на території, підконтрольні Україні, зможуть громадяни з постійною реєстрацією на підконтрольній Україні території. Те ж саме стосується пропуску на тимчасово окуповані регіони – тільки для громадян, які там проживають.

      Не зможуть перетнути лінію розмежування:

      • особи, які не мають постійної реєстрації проживання на підконтрольній Україні території;
      • іноземці;
      • особи без громадянства.

      Натомість пропуск іноземців здійснюватиметься у зворотньому напрямку без обмежень.

      Які ще КПВВ закриють

      На Луганщині тимчасово закриють:

      • пішохідний – у Міловому;
      • автомобільний/пішохідний – у Сиротиному;
      • автомобільний – у Просяному
      • автомобільний – у Танюшівці.

      Зауважимо, що на території окупованої Горлівки виявили 12 людей, хворих на коронавірус

      Карантин в Україні: головне

      • На три тижні – до 3 квітня – пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів (де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.
      • Ця заборона не стосується заходів державної необхідності, до прикладу, засідання Верховної та обласних рад.
      • Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.

      Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 14 березня в Україні одна людина померла від коронавірусу. Це жінка, яка нещодавно повернулася з закордону. Вона мала підвищену температуру, але запізно звернулася до лікарів. Також в Україні підтвердили ще 2 випадки захворювання. Обидва випадки у Чернівецькій області.

      Міфи і правда про коронавірус
      Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

       
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини Луганська Війна Війна на Донбасі Окуповані території Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України
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