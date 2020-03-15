"Станицю Луганську" закриють на два тижні через коронавірус: все, що треба знати

Через загрозу поширення китайського коронавірусу контрольно-пропускний пункт "Станиця Луганська" з 16 березня перекриють в обох напрямках. Заборона триватиме два тижні. Які ще КПВВ закриють та хто таки зможе перетинати лінію розмежування – читайте у матеріалі 24 каналу.

З 16 березня до 3 квітня на КПВВ запроваджують карантинні заходи та вводять додаткові обмеження щодо перетину лінії розмежування. Про це повідомили у пресцентрі ООС у фейсбуці.

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Очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай пояснив, що піти на такі жорсткі заходи змушують обставини.

Щодня лише КПВВ "Станиця Луганська" перетинають приблизно 15 тисяч людей, тож поширення коронавірусу з непідконтрольних територій надвисока. Завдяки вжитим заходам безпеки, нам вдається утримувати ситуацію під контролем – жодного випадку захворювання на Covid-19 в області не зафіксовано, – заявив Гайдай.

КПВВ "Станиця Луганська" на карті:

Хто зможе перетинати лінію розмежування

Повернутися на території, підконтрольні Україні, зможуть громадяни з постійною реєстрацією на підконтрольній Україні території. Те ж саме стосується пропуску на тимчасово окуповані регіони – тільки для громадян, які там проживають.

Не зможуть перетнути лінію розмежування:

особи, які не мають постійної реєстрації проживання на підконтрольній Україні території;

іноземці;

особи без громадянства.

Натомість пропуск іноземців здійснюватиметься у зворотньому напрямку без обмежень.

Які ще КПВВ закриють

На Луганщині тимчасово закриють:

пішохідний – у Міловому;

автомобільний/пішохідний – у Сиротиному;

автомобільний – у Просяному

автомобільний – у Танюшівці.

Зауважимо, що на території окупованої Горлівки виявили 12 людей, хворих на коронавірус.

Карантин в Україні: головне

На три тижні – до 3 квітня – пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів (де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.

Ця заборона не стосується заходів державної необхідності, до прикладу, засідання Верховної та обласних рад.

Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 14 березня в Україні одна людина померла від коронавірусу. Це жінка, яка нещодавно повернулася з закордону. Вона мала підвищену температуру, але запізно звернулася до лікарів. Також в Україні підтвердили ще 2 випадки захворювання. Обидва випадки у Чернівецькій області.



Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу