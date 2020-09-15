На станції "Академік Вернадський" народилося миле тюленя: українцям пропонують обрати ім'я
На острові Галіндез в Антарктиці, де розташована станція "Академік Вернадський", 14 вересня народилося перше тюленя породи Уедделла. Полярники пропонують українцям обрати ім'я для новонародженої дівчинки.
Тюленя ще не адаптувалося до навколишнього світу і злякано тулиться до мами. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у фейсбуці.
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Як обрати ім'я для малятка
Полярники зі станції "Академік Вернадський" пропонують українцям обрати ім'я для тюленяти. Усі охочі можуть писати свої варіанти на сторінці наукового центру у фейсбуці. Люди вже охоче долучилися до акції. Вони пропонують назвати дівчинку: Галіндезастер, Уедделиною, Марійкою або Оксаною.
Що варто знати про тюленів Уедделла
- Вагітність у самок тюленів Уедделла триває 10 місяців. Народжують своїх малят самки просто на льоду.
- Новонароджені тюленята зазвичай важать 25 – 30 кілограмів. Вага дорослих тюленів Уедделла сягає 400 кілограмів.
- Самки годують дитинчат упродовж 7 тижнів, а тоді тюленята стають самостійними і з'їжджають від батьків у воду.
- Живуть тюлені Уедделла до 20 років.