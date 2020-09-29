Місцеві жителі Северинівки здавна вирощують різні фрукти. Серед них можна побачити малину, ожину, полуницю та яблука. Тепер мешканці зробили це фішкою своєї громади.

Северинівка і довколишня округа – один з найбільших виробників фруктів і ягід в Україні. Детальніше про це – у програмі "Де це?" на 24 каналі.

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Малиновий бізнес

Місцева мешканка Надія багато разів їздила заробляти за кордоном. Зараз вона повернулася додому та, як і багато односельчан, у сезон працює на зборі малини. Понад 50% мешканців села займаються тільки малиною, бо іншої роботи немає.

Вона швидко розводиться. Одну гіллячку посадили, вже на наступний рік 4 – 5… Так всі садять – один рядок для себе, а через рік – вже 5 рядків. О, вже на продаж, вже бізнес,

– зауважила мешканка Северинівської громади Надія Поліщук.

За один зібраний кошик платять близько 20 гривень. У "гарячу пору" за день можна заробити до тисячі гривень. Надія Поліщук ствердила, що за 20 хвилин вона збирає 2,5 кілограми кошика, а за день може назбирати 50 таких кошичків.



Северинівські яблука / Скриншот з відео

Фруктово-ягідно-туристичний кластер

Зібравши урожай, найголовніше питання для селян – де подіти тонни ягід, які зберігаються декілька діб.

У 2016 році Северинівка стала центром територіальної громади. Тоді об'єдналися 2 сільські ради Жмеринського району. За 4 роки громада показала спроможність, і в червні 2020 року рішенням Кабінету міністрів до її складу долучили ще 5 сільрад. З моменту створення громади, питання збуту фруктів та ягід не давало їй спокою. Бо, на жаль, ціна цих яблук зменшується, а людям кудись везти їх з такими доходами не дуже вигідно.



Северинівка виграла конкурс від Європейського Союзу / Скриншот з відео

Тоді вирішили – фрукти і ягоди треба переробляти у себе, на місці. Так їх і продати можна дорожче, і не треба боятись, що товар зіпсується. Почали шукати гроші на обладнання. У 2017 році Северинівка подалась на конкурс від Європейського Союзу, обійшла понад 150 конкурентів і виграла 700 тисяч євро міжнародного фінансування, щоб створити на своїй території фруктово-ягідно-туристичний кластер.

Це дало змогу придбати обладнання і, думаю, десь на кінець року, коли вже буде ближче до яблук воно почне працювати,

– ствердив голова Северинівської ОТГ Олександр Христюк.



Олександр Христюк – голова Северинівської ОТГ / Скриншот з відео

Яблуневий шлях

Хоча різноманітних фруктів та ягід у Северинівці багато, за бренд обрали яблуко. Проєкт так і назвали – "Яблуневий шлях".

Олег Левченко – співавтор проєкту "Яблуневий шлях" розповів, що ідея цього проєкту виникла не звідкись. "Ми піддивилися в Чехії і Польщі так звані традиційні фруктові шляхи – Яблуневі, Сливові, Грушеві. Ідея не тільки в тому, щоб яблуко здавати по 70 копійок". Ідея проєкту полягає в тому, щоб:

по-перше, переробляти яблука;

по-друге, створювати додаткову додану вартість з яблука.



Лабораторія яблук у Северинівці / Скриншот з відео

"Яблуневий шлях" – це лабораторія, де буде змога з яблука робити до 40 продуктів – від сидру до чипсів. Відкриття планують вже за кілька місяців, тож ті яблука, які цього літа ще на деревах – восени вже можна буде побачити у лабораторії. Усе обладнання готове до встановлення. Після запуску підприємство забезпечить щонайменше 20 робочих місць для села.

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Свої фрукти на переробку зможуть привозити місцеві фермери – для цього вже понад 40 господарств Северинівки об'єдналися у кооператив. Користь від підприємства матимуть не тільки фермери, а й відвідувачі. Всю продукцію можна буде скуштувати. Для цього створять спеціальний Дегустаційний центр.

Розвиток тематичного бізнесу

Інструктор Владислав – один з найбільших двигунів проєкту "Яблуневий шлях". Він переконує, що яблука – не лише бізнес, але й чудова можливість розвивати тематичний туризм. Водний маршрут на каяках – одна з його втілених мрій.

Вони в принципі більш-менш зручні та прості в керуванні. Безпечніші, ніж інші види водного транспорту,

– зазначив співавтор проєкту "Яблуневий шлях" Владислав Підгаєць.

Зараз каяки використовують як розвагу для місцевих мешканців з можливістю дізнатися щось нове про свій край. Відвідувачам пропонують різну складність.



Плавання на каяках / Скриншот з відео

У майбутньому керівники проєкту хочуть, аби громада навчилася заробляти на таких атракціях, щоб все-таки організувати туристичний маршрут.

Славнозвісна Северинівка

Історія Северинівки почалася зі старого панського маєтку засновника села Северина Орловського. Кажуть, поміщик Орловський не шкодував багатств на свій маєток. Він запросив модного ірландського садового майстра Деніса Макклера, щоб закласти там парк та екзотичну оранжерею. Будинок іменитого садівника досі зберігся. Його почали ремонтувати, там має бути музей і відновлена оранжерея.



Фруктова ванна / Скриншот з відео

Зараз у цьому приміщенні працює санаторій, який теж є складовою "Яблуневого шляху". Це лікарня відновлювального типу, яка спеціалізується на проблемах опорно-рухового апарату. Тепер заклад розширить перелік процедур. Після завершення карантину там можна буде пройти справжній курс яблучної терапії: масажі, кисневі фруктові коктейлі та навіть ванну із додаванням яблучного соку. За задумом, ця процедура очищатиме та омолоджуватиме шкіру. Така професійна ванна – доволі дорога. Вона коштує приблизно 10 тисяч євро.