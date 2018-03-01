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Стартували продажі квартир у секціях із видом на парк у ЖК Krona Park

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Krona Park у Броварах
Krona Park у Броварах

Оголошено про початок продажів квартир у третій черзі будівництва житлового комплексу бізнес-класу Krona Park у Броварах.

Особливістю цього об'єкта є безпосередня близькість до парку: вікна квартир Krona Park виходять на сосновий бір і на тихий облаштований двір.

Компанія-забудовник зробила привабливу цінову пропозицію, встановивши стартову вартість квартир від 12 790 грн за кв. м. Покупцям квартир у ЖК Krona Park доступна проста вигідна безвідсоткова розстрочка від забудовника.

До купівлі надані 34 однокімнатних, по 23 дво- і трикімнатних, і дві чотирикімнатні квартири. Усі дво-, три- та чотирьохкімнатні квартири обладнані двома санвузлами.

При будівництві будівель використано монолітно-каркасну технологію із цегляними зовнішніми стінами, утепленими зовні з використанням мінеральних плит й обробленими декоративною мінеральною штукатуркою. При будівництві ЖК Krona Park використовуються високоякісні екологічно чисті матеріали. Квартири обладнані панорамними вікнами з енергоефективними склопакетами.

Майбутні мешканці зможуть скористатися вже наявною інфраструктурою, включаючи магазини, кафе, салони краси, мальовничий парк.

ЖК Krona Park у Броварах – комплекс будівель середньої поверховості, у якому відтворено атмосферу соснового бору.

Поблизу житлового комплексу розкинувся упорядкований парк загальною площею понад 4 га, який буде включати в себе різноманітні зони відпочинку: від затишних альтанок для тих, хто надає перевагу відпочинку із книгою, до спортивних зон для любителів активного відпочинку.

Всі подробиці: (044) 500 00 71

Теги: Нерухомість
Джерело: 24 Канал
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