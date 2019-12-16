Стартував другий етап пробного перепису населення в Україні: кого, коли і як "переписуватимуть"

Пробний перепис населення здійснюють у частині Києва та частині Київської області. Обходити домівки українців будуть до 23 грудня.

Про старт другого етапу пробного перепису населення повідомила Державна служба статистики України.

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Де відбувається перепис

Пробний перепис населення здійснюють наразі в частині Оболонського району Києва та частині Бородянського району Київської області (Пісківська ОТГ).

Коли відбуватиметься перепис

Другий етап пробного перепису триватиме від 15 до 23 грудня включно.

Як саме "переписуватимуть" українців

Інформацію для мешканців будинку про те, що вони беруть участь у пробному переписі, розмістять біля під'їздів. Крім того, до поштових скриньок людей покладуть листівки з детальною інформацією про перепис.

Як упізнати справжнього переписувача

Переписувачі повинні мати з собою та показати:

Посвідчення з голограмою,

Планшет,

Жилет із логотипом перепису на грудях та спині.

На вимогу будь-якого мешканця будинку, що бере участь у переписі, переписувач зобов'язаний пред'явити паспорт.

Важливо!



Відповіді на запитання переписувачів українці не зобов'язані у жоден спосіб доводити чи підтверджувати якимись документами.



Усе, сказане опитаними – конфіденційна і захищена законом інформація, яку не можна розголошувати, а зберігати можна лише для статистичної обробки.

Нагадаємо, перший етап пробного перепису тривав у перший тиждень грудня у частині Оболонського району Києва і Пісківській ОТГ у Київській області (Бородянський район).

Перепис населення: передісторія

У Державній службі статистики України заявляли, що Всеукраїнський перепис населення планують провести з 10 листопада по 23 грудня 2020 року.

На підготовку і проведенням Всеукраїнського перепису населення потрібно приблизно 3,5 мільярда гривень.

У запланованому переписі українцям будуть ставити приблизно 10 питань, серед яких: національність, мова, освіта, місце роботи, наявність власного житла тощо.

Останній перепис населення в Україні відбувся у 2001 році, тоді нарахували 48 мільйонів 457 тисяч мешканців у країні, з яких більшість – 53,7% – жінки.

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