Россия кинула "братьев из "ЛДНР"

Российских пенсий жителям "ЛДНР" не видать. Для них только "краснорожие паспортины" без всяких материальных добавок.

Как пояснили "главы" самопровозглашенных "республик" Пасечник и Пушилин (наверняка по просьбе кремлевских кураторов), чтобы получать российскую пенсию, надо иметь прописку РФ. А так – только местный пенсион.

В принципе все логично. В Москве прикинули, что придется дважды платить за одно и то же (ясно, что пенсии "ЛДНР" субсидируются РФ), и сказали, что хватит и одной пайки.

Отрадная новость для россиян, которые из своего кошелька оплачивают геополитические игрища правителей. И досадная – для жителей непризнанных территорий: никакой компенсации за жизнь на военном положении не будет.

Интересно, поубавится ли в связи с этим желающих получить паспорт РФ? До этого, по словам Пасечника, о нем грезили все. Возможно, теперь страсти поутихнут.

А у Зеленского появляется возможность финансово-политического маневра для завоевания симпатий граждан юго-востока Украины.

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