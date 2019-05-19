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      Россия кинула "братьев из "ЛДНР"

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      Пасечник и Пушилин "договорились"...
      Пасечник и Пушилин "договорились"... / Фото из открытых источников

      Российских пенсий жителям "ЛДНР" не видать. Для них только "краснорожие паспортины" без всяких материальных добавок.

      Как пояснили "главы" самопровозглашенных "республик" Пасечник и Пушилин (наверняка по просьбе кремлевских кураторов), чтобы получать российскую пенсию, надо иметь прописку РФ. А так – только местный пенсион.

      В принципе все логично. В Москве прикинули, что придется дважды платить за одно и то же (ясно, что пенсии "ЛДНР" субсидируются РФ), и сказали, что хватит и одной пайки.

      Отрадная новость для россиян, которые из своего кошелька оплачивают геополитические игрища правителей. И досадная – для жителей непризнанных территорий: никакой компенсации за жизнь на военном положении не будет.

      Интересно, поубавится ли в связи с этим желающих получить паспорт РФ? До этого, по словам Пасечника, о нем грезили все. Возможно, теперь страсти поутихнут.

      А у Зеленского появляется возможность финансово-политического маневра для завоевания симпатий граждан юго-востока Украины.

      Читайте также: "Общее гражданство" для украинцев и россиян: о чем врут и бредят в Кремле

      blog_ava
      Перепис населення від Зеленського: як відповіли в уряді
      сьогодні
      7011
      Автор: СерпомПо
      Теги: Новини політики Новини Росії Російська пропаганда Російські паспорти на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська Окуповані території
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