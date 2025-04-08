Про це розповідає 24 Канал з посиланням на юридичну компанію INSEININ. В умовах загальної мобілізації та воєнного стану, чоловіки призовного віку, які не виконали свої зобов'язання перед ТЦК, можуть бути оголошені у розшук.

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Які нововведення вступили в силу

Зміни, які передбачені новим законопроектом, що очікує підпису президента, дозволяють дистанційно накладати штрафи за порушення військового обліку та знімати статус "у розшуку". Це означає, що процедура накладення штрафу та його сплата можуть відбуватись без фізичної присутності військовозобов’язаного.

Основні нововведення:

Дистанційний процес. Протокол про адміністративне правопорушення не складається, якщо особа подала заяву, що не заперечує порушення і погоджується на дистанційне вирішення справи.

Мінімальний штраф. Після сплати штрафу у розмірі 17 000 гривень, порушення військового обліку вважається виправленим, і статус "у розшуку" знімається.

Знижка на штраф. Якщо штраф сплачено протягом 10 днів, надається знижка у розмірі 50%.

Всі ці зміни мають на меті спростити процедуру та забезпечити швидке й ефективне вирішення питань, пов’язаних із порушеннями військового обліку.

Процедура зняття статусу "у розшуку" є важливою частиною для забезпечення правопорядку та ефективності мобілізації, особливо в умовах війни. Зміни дозволяють зменшити бюрократію та прискорити вирішення проблем військовозобов’язаних.