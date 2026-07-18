Скільки часу може тривати статус зниклого безвісти: у МВС пояснили нюанс

Станом на липень 2026 року в Україні понад 114 000 цивільних і військових вважаються особами, що зникли безвісти за особливих обставин. Цей статус може припинитися лише у 3 випадках.

У Міністерстві внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" пояснили 24 Каналу, скільки часу може тривати статус зниклого безвісти.

Хто вважається зниклим безвісти за особливих обставин і скільки тривають пошуки?

Порядок надання та припинення статусу зниклої безвісти за особливих обставин визначає Закон України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин".

Відповідно до нього, статус зниклої безвісти за особливих обставин надають людям, місцеперебування яких невідоме через війну, бойові дії, тимчасову окупацію частини території України або надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру.

Такий статус можуть отримати як військовослужбовці, так і цивільні.

Статус надають після внесення відомостей про людину до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Водночас закон передбачає, що зниклою безвісти людина вважається вже з моменту подання заяви про її зникнення.

Закон не встановлює максимального строку, протягом якого людина може перебувати у статусі зниклої безвісти. Він зберігається доти, доки триває розшук.

Статус припиняється лише у трьох випадках:

людину знаходять живою або вона повертається з полону;

встановлюють її місцеперебування на підконтрольній Україні території;

офіційно ідентифікують тіло або останки загиблого.

Після встановлення однієї з цих обставин розшук мають припинити не пізніше ніж через три дні, внести відповідну відмітку до Єдиного реєстру та повідомити про це рідних і заявника. Саме з цього моменту статус зниклої безвісти за особливих обставин припиняється.

Зверніть увагу! Перевірити, чи людина вважається зниклою безвісти, можна через онлайн-сервіс МВС "Пошук зниклих громадян".