Статуя Ісуса, світломузичні фонтани і стрибки з парашутом, – абсурдна агітація мажоритарників

Вибори вже на носі, а тому кандидати в депутати агітують голосувати за них як тільки можуть. Часом доходить до повного абсурду. Спостерігачі "Комітету виборців України" фіксують у регіонах зачасту дивну та цинічну передвиборчу рекламу від кандидатів-мажоритарників.

Статуя Ісуса

У місті Козова, що на Тернопільщині, за сприяння кандидата Івана Чайковського відкрили 10-метрову статую Ісуса Христа, на якій написано, хто її оплатив.

Іван Чайківський – кандидат в одномандатному виборчому окрузі №165 та власник компанії "Агропродсервіс". І його ім’я, і назва компанії зазначені на пам’ятній дошці біля скульптури. Окрім того, ще 10 таких же, 10-метрових статуй він збирається відкрити у населених пунктах, де його компанія обробляє землю.

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Цей пам’ятник є зменшеним прототипом Христа-Спасителя з Ріо-де-Жанейро. На стелі статуї Христа вказано, що вона встановлена на честь 20-ліття компанії "Агропромсервіс", яку очолює кандидат,

– розповів гендиректор "Комітету виборців України" Олексій Кошель в коментарі Укрінформ.

10-метрова статуя Христа та Іван Чайківський

Вулиця кандидата в депутати

А ось у Херсонській області в окрузі №184 від імені благодійного фонду кандидата Ігоря Колихаєва в місті Берислав протягом останніх півроку встановлюють незвичні таблички на парканах і стінах будинків. На них, окрім назв вулиць і номерів будинків, вказане прізвище кандидата.

Таблички з іменем кандидата і сам Ігор Колихаєв

Світломузичні фонтани і показ фільмів

В Умані, що на Черкащині, встановили світломузичні фонтани, на яких за допомогою світлових елементів вказано, що їх відкрили за підтримки кандидата Антона Яценка. Він балотується по округу №200 від партії "Відродження". Фонтан ще й вміє проектувати обличчя Яценка.

Фонтан в Умані, що показує обличчя кандидата Яценка і сам Яценко

А ось в Дніпрі від імені благодійної програми кандидата Геннадія Гуфмана в мікрорайонах міста регулярно відбуваються так звані дворові кінопокази мультфільмів та художніх фільмів.

Гуфман з "Опозиційної платформи – За життя" і його ініціатива

Стрибок з парашутом і прапор "Слуги народу"

На території виборчого округу в ОВО №40 під час святкування Дня Конституції відбулося авіашоу. Під час нього парашутист здійснив стрибок із прапором політичної партії "Слуга народу".