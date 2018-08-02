Став відомий арбітр матчу "Динамо" – "Шахтар"

Комітет арбітрів Федерації футболу України призначив офіційних осіб на матчі 3 туру чемпіонату УПЛ сезону 2018/19.

Поєдинок "Динамо" – "Шахтар" розсудить Юрій Можаровський. Недавній поєдинок за Суперкубок України між цими ж командами судив Костянтин Труханов, до якого був ряд питань за підсумками його роботи.

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У минулому сезоні Можаровський працював на матчі "Шахтар" – "Динамо" в Харкові. Тоді кияни відсвяткували мінімальну перемогу завдяки голу Мбокані. У чемпіонаті УПЛ сезону 2018/19 арбітр поки не отримував призначення.

Нагадаємо, що матч 3 туру УПЛ "Динамо" – "Шахтар" відбудеться 3 серпня на НСК "Олімпійський". Початок матчу о 19:00.

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