Стаж для пенсії: як купити, скільки коштує та кому це потрібно

Українцям щороку підвищують необхідний стаж для виходу на пенсію. У 2020 необхідно мати 27 років страхового стажу, а через вісім років — вже 35. Передбачають, що у 2028 близько половини пенсіонерів не матимуть необхідного стажу.

Що потрібно для отримання пенсії?

Єдине, що потрібно мати – це страховий стаж. Але такі нюанси як вік пенсіонера, а також рік виходу на пенсію вносять свої корективи.

У 2017 необхідний страховий стаж становив 15 років. Проте починаючи з 2018, коли його підвищили до 25, він щороку збільшується на один рік. Кінцева мета – 35 років у 2028. Наразі необхідний страховий стаж становить 27 років. Проте це стосується лише тих українців, які планують вийти на пенсії одразу по досягненню пенсійного віку, тобто у 60 років. Зауважимо, що для жінок пенсійний він нижчий. Зараз жінки виходять на пенсію у 59, але з наступного року почнуть виходити у 60.

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Якщо ж пенсіонер працюватиме довше на три роки, тобто до віку 63, то необхідний стаж зменшується до 17 років у 2020 і до 27 років стажу у 2028.

Є ще третій варіант – працювати до 65. В такому випадку необхідний стаж – 15 років і його не планують змінювати.

Та якщо робота вас втомила і хочеться вийти на пенсію швидше, тобто одразу у 60, але не вистачає стажу, – його можна докупити.

Що таке страховий стаж?Це відрізок часу, коли людина, будучи офіційно працевлаштованою, щомісячно вносила мінімальний страховий внесок. Іншими словами, це кількість місяців, за які людина платила єдиний соціальний внесок. Наразі він становить 1039 гривень.

Скільки коштує страховий стаж?

В Україні можна докупити до 5 років стажу. Але ця покупка не з дешевих. Один рік стажу обійдеться у 25 тисяч гривень. Вартість купівлі стажу розраховується за такою формулою:

Стаж = ЄСВ * Коефіцієнт * Кількість місяців

Коефіцієнт залежить від кількості років. які ви купуєте. Чим більше років купуєте, тим один рік виходить дешевшим. Коефіцієнт для одного року – 2, для двох – 1.8, для трьох – 1.6, для чотирьох – 1.4 та для п'ятьох – 1.2.

Припустимо, ми купуємо 1 рік стажу: ЄСВ (1039) * Коефіцієнт (2) * Кількість місяців (12) = 24 936 гривень.

За тією ж формулою купівля 1-5 років стажу обійдеться:

1 рік – 24 936 гривень;

2 роки – 44 885 гривень;

3 роки – 59 847 гривень;

4 роки – 69 820 гривень;

5 років – 74 808 гривень.



Необхідний стаж для отримання пенсії у 2020 / Інфографіка 24 каналу

Врахуйте, що ці ціни актуальни лише до 1 липня 2020. Адже тоді зросте мінімальна зарплата, а з нею і ЄСВ (єдиний соціальний внесок).

Є також можливість купити стаж у розстрочку і так вийде дешевше, оскільки з формули випадає коефіцієнт. Так, 1 рік коштуватиме майже 12 500 гривень незалежно від кількості докуплених років. Але тут є свої нюанси. Пенсію не почнуть виплачувати поки повністю на заплатите за стаж. А по-друге, мінімальна зарплата, а з нею і соціальний внесок весь час зростає, а відповідно і платити прийдеться більше, якщо затягнути з виплатами.

Чи потрібно купляти стаж?

Середня пенсія в Україні становить 3083 гривні. Та навіть при купівлі необхідного стажу не факт, що отримаєте саме таку. Адже основним фактор при формуванні розміру пенсії є розмір офіційної зарплати. Оскільки в Україні проблеми з офіційним працевлаштуванням та зарплатами "в конвертах", пенсія може бути близька до мінімуму – 1 638 гривень. Виникає закономірне питання чи варто взагалі докуповувати стаж.

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Припустимо людина досягає віку 60 і має стаж 22 роки. Не вистачає 5 років стажу, щоб почати отримувати пенсію у 60. Але при такому стажі людина може отримати пенсію через три роки, тобто у 63. До цього часу їй можуть виплачувати соціальну пенсію, яка зараз становить 1 638 гривень. Чи варто людині заплатити майже 75 тисяч, щоб отримати пенсію на 3 роки раніше? Порахуймо: 75 тисяч розділимо на 36 місяців, отримаємо 2,083. Додамо до цієї суми соціальну пенсію, яку людина може отримувати до 63 у випадку нестачі стажу. Разом 3 721. Отже в такому випадку людині вигідно докупити стаж лише якщо її пенсія перевищуватиме 3 700 гривень. Нагадаємо, що середня по Україні – 3080 гривень.

За перших 9 місяців 2019 року трохи більш ніж 3 215 українців скористалися послугою докупити страховий стаж.

Українцям, які отримували високу офіційну зарплату все ж вигідна ця послуга. Якщо їх офіційна зарплата була 20-30 тисяч, то вони можуть розраховувати на високу пенсію, а отже купівля стажу в результаті швидко себе окупить. Це все індивідуально і кожна людина сама повинна розрахувати чи потрібна їй купівля стажу.

Соціальна пенсія

Соціальну пенсію призначають усім громадянам, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного страхового стажу. Вона дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб. Зараз це 1638 гривень. Але отримати її доволі складно. Пенсіонер не може працювати чи мати будь-який інший дохід, члени його сім'ї не повинні здійснювати покупку на більш ніж 50 тисяч гривень протягом останнього року та сім'я не повинна володіти більш ніж одним автомобілем або будинком. Сукупний дохід сім'ї, поділений на кількість її членів, не повинен перевищувати прожитковий мінімум для непрацездатної особи (1638 гривень).

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Як купити стаж?

Якщо ви вирішили купити страховий стаж і добровільно сплачувати ЄСВ, вам потрібно звернутися у податковий орган за місцем проживання та надати такі документи:

Заява про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соцстрахування або одноразову сплату в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соцстрахування або одноразову сплату в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування Копія трудової книжки

Виписка із системи персоніфікованого обліку (ОК-5)

із системи персоніфікованого обліку (ОК-5) Копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.

Сплатити за куплений стаж потрібно впродовж 10 календарних днів після підписання Угоди