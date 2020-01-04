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      Як змінюватиметься пенсійний вік та пенсії в 2020 році

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      В 2020 році пенсії трохи збільшаться / Колаж 24 каналу

      2020 рік принесе чимало новацій як для тих, хто вже вийшов на пенсію, так і тих, хто лише планує. Що очікує жінок та чоловіків, що виходять на пенсію в році щура та як змінюватиметься розмір виплат, – в матеріалі 24 каналу.

      Коли звертатись за пенсією

      В Україні пенсії за віком призначаються згідно з законом "Про загальнообов'язкове державне страхування" і за дотримання таких умов:

      • наявність достатнього страхового стажу;
      • досягнення пенсійного віку.

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      Право на отримання пенсії українець отримує при досягненні пенсійного віку. Звернутись за призначенням виплат людина може в будь-який час після настання пенсійного віку або не раніше ніж за місяць до досягнення цього віку.

      пенсії, виплати пенсіонерам
      В 2020 році мінімальні пенсії трошки зростуть / Фото 24 каналу

      Якщо потенційний пенсіонер звернеться до Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців з дня досягнення ним пенсійного віку, виплати будуть призначені з наступного дня після досягнення віку виходу на заслужений відпочинок.

      Щодо віку виходу на пенсію, то відповідно до пенсійної реформи з 1 жовтня 2011 року збільшено вік виходу на пенсію і мінімальний страховий стаж, необхідний для призначення цих виплат. А з 1 січня 2018 року в Україні відбувається поступове збільшення пенсійного стажу. Тож, українці можуть піти на заслужений відпочинок та отримувати пенсію після досягнення 60 років та за наявності страхового стажу:

      • з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – не менше 27 років;
      • з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року – не менше 28 років;
      • з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – не менше 29 років;
      • з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – не менше 30 років;
      • з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – не менше 31 року;
      • з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – не менше 32 років;
      • з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – не менше 33 років;
      • з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року –не менше 34 років;
      • починаючи з 1 січня 2028 року – не менше 35 років.

      Точка зору: Виплата пенсій на окупованих територіях можлива лише після деокупації, – Кулеба

      В українських чоловіків та жінок однаковий вік для виходу на пенсію – 60 років. Щоправда, представниці прекрасної половини людства виходитимуть на пенсію в 60 років лише з 2021 року. Наразі для жінок 1961 року народження і старше пенсійний вік збільшується поступово.

      • Народжені до 30 вересня 1956 року виходитимуть на пенсію в 55 років.
      • Народжені з 1 жовтня 1956 року до 31 березня 1957 року виходитимуть на пенсію в 55 років і 6 місяців.
      • Народжені з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року виходитимуть на пенсію в 56 років.
      • Народжені з 1 жовтня 1957 року до 31 березня 1958 року виходитимуть на пенсію в 56 років і 6 місяців.
      • Народжені з 1 квітня 1958 року до 30 вересня 1958 року виходитимуть на пенсію в 57 років.
      • Народжені з 1 жовтня 1958 року до 31 березня 1959 року виходитимуть на пенсію в 57 років і 6 місяців.
      • Народжені з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року виходитимуть на пенсію в 58 років.
      • Народжені з 1 жовтня 1959 року до 31 березня 1960 року виходитимуть на пенсію в 58 років та 6 місяців.
      • Народжені з 1 квітня 1960 року до 20 вересня 1960 року виходитимуть на пенсію в 59 років.
      • Народжені з 1 жовтня 1960 року до 31 березня 1961 року виходитимуть на пенсію в 59 років і 6 місяців.
      • Народжені з 1 квітня 1961 року до 31 грудня 1961 року виходитимуть на пенсію в 60 років.

      Як планують спростити процес отримання пенсій на окупованих територіях дивіться тут:

      Якщо жінка чи чоловік певний час працювали без офіційного оформлення чи з інших причин немають достатнього трудового стажу, їм призначатимуть пенсії за віком після досягнення 63 років. Проте, для нарахування виплат, трудовий стаж все ж потрібно мати:

      • з 01.01.2020 по 31.12.2020 — від 17 до 27 років;
      • з 01.01.2021 по 31.12.2021 — від 18 до 28 років;
      • з 01.01.2022 по 31.12.2022 — від 19 до 29 років;
      • з 01.01.2023 по 31.12.2023 — від 20 до 30 років;
      • з 01.01.2024 по 31.12.2024 — від 21 до 31 року;
      • з 01.01.2025 по 31.12.2025 — від 22 до 32 років;
      • з 01.01.2026 по 31.12.2026 — від 23 до 33 років;
      • з 01.01.2027 по 31.12.2027 — від 24 до 34 років;
      • починаючи з 1 січня 2028 — від 25 до 35 років.

      Важливо, з 2028 року, якщо людина має 40 років і більше трудового стажу, пенсія їй призначатиметься незалежно від віку.

      Мінімальні пенсії 2020

      В 2020 році розмір мінімальних пенсій збільшуватиметься, оскільки з  1 грудня зростає розмір прожиткового мінімуму. Щоправда, зростатимуть виплати вельми повільно: збільшення складе 74 гривні. Таким чином після перерахунку пенсіонери отримуватимуть 1 638 гривень замість 1 564 гривень.

      До теми:Як зростатимуть пенсії у 2020 році: закон про держбюджет

      Наступний перерахунок мінімальних пенсій заплановано на 1 липня, виплати зростуть до 1 712 гривень, згодом на 1 грудня 2020 року – сума збільшиться до 1 769 гривень. Найбільше підвищення пенсій відчують ті, у кого вона максимальна: з 15 640 виплати зростуть до 16 380 гривень.

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      Державний бюджет України на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

      Перерахунок виплат проходить автоматично, тому звертатись до Пенсійного фонду – не потрібно.

      Індексація пенсій

      Автоматична індексація пенсій відбудеться у березні 2020 року. При обчисленні індексації враховуватимуть коефіцієнт зростання споживчих цін за попередній рік (50% суми зростання) і зростання середньої зарплати за попередні три роки (50% суми зростання). На цей коефіцієнт потрібно помножити рівень середньої зарплати. Завдяки цій індексації в 2020 році пенсії в середньому зростуть на 12%.

      Варто знати: Прожитковий мінімум, діти та переселенці: як зміняться соціальні виплати у 2020 році

      Пенсії тим пенсіонерам, які ще працюють в 2020 році перерахують в автоматичному режимі. Якщо людина вийшла на заслужений відпочинок у 2018 році та два роки працювала і ще жодного разу перерахунок їй не проводили, їй потрібно подати заяву про те, що таке право закріплено за цим пенсіонером. Для цього необхідно звернутись в територіальне відділення Пенсійного фонду заздалегідь, до настання дати, з якої призначили пенсію.

      Таким чином, в 2020 році пенсії поступово зростатимуть для всіх категорій громадян. 

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Статті Публікації Законодавство Прогнози 2020 Пенсія
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