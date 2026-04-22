24 Канал запускає літнє стажування для студентів: як стати учасником

24 Канал запускає літнє стажування

Цього літа стартує стажування від команди 24 Каналу. На учасників першого потоку чекатимуть не лише теоретичні знання та цінні поради, а й короткі практичні частини, аби краще зрозуміти модулі.

Головна редакторка сайту 24 Каналу Анастасія Зазуляк розповідає, що щороку напередодні літа в редакції була одна і та сама картинка: десятки студентів стукалися у всі двері, аби побачити роботу медіа зсередини та нарешті відчути, що ж воно таке бути журналістом. Однак без практичного досвіду навчання в університеті точно не буде достатньо для того, аби почати свій шлях у медіа.

Саме тому ми з командою вирішили, що готові привідкрити завісу нашого редакційного життя, процесів та розповісти майбутнім колегам, як працювати із контентом у різних його проявах. Говоритимемо і про новинну журналістику, і про аналітику, розслідування, про соцмережі, створення контенту у TikTok, про YouTube та телебачення. Ми впевнені, що після короткого стажування та "доторку" до кожної із сфер студент зможе зрозуміти, чим саме хоче займатися у редакціях у майбутньому,

– додає Анастасія.

Заповнити заявку, натиснувши тут. Результати відбору будуть оголошені на початку червня у нашому телеграм каналі.

Якою буде програма стажування?

Програма стажування передбачатиме 6 модулів, де на учасників чекатимуть інформативні лекції у комфортному темпі: від 2 до 4 на тиждень, тривалістю до 2 годин кожна.

Ми хочемо, щоб під час стажування стажер дізнався про всі тонкощі процесу створення новинного контенту. Тож під час лекцій плануємо приділити чималу увагу різним форматам, як-от інтерв’ю, розслідування, воєнна журналістика та створення соціальних спецпроєктів.

Звісно, не оминемо технічну складову й поговоримо про те, що таке SEO, як з ним працювати й чому воно важливе у щоденній роботі редакції. Також ми активно використовуємо у щоденній роботі ШІ, але не щоб з часом замінити журналіста і стерти цю професію, а навпаки, для полегшення роботи. Все для того, аби було більше часу та простору на креатив і матеріали, які дійсно мають значення.

Соцмережі та YouTube наразі стали не просто невідʼємною частиною нашого життя, а подекуди активно конкурують зі ЗМІ. Тож під час стажування ми окремо поговоримо про те, як створюється там контент і в чому його специфіка.

Як подати заявку на стажування від 24 Каналу?

Подати заявку можуть не лише студенти, а й випускники ВНЗ. Також ми розглянемо заявки від всіх, хто цікавиться журналістикою та хоче краще зрозуміти, як працює медіа зсередини.