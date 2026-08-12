Стефанішина не внесла 6 мільйонів застави: захист оскаржує рішення ВАКС

Колишня пані посол України у США Ольга Стефанішина не внесла 6 мільйонів гривень застави, яку їй призначив Вищий антикорупційний суд у справі про незаконне збагачення. Водночас її захист подав апеляційну скаргу на рішення суду про запобіжний захід.

Про це hromadske повідомили у Вищому антикорупційному суді.

Що відомо про суд над Стефанішиною?

6 серпня ВАКС обрав Ользі Стефанішиній запобіжний захід у вигляді застави розміром 6 мільйонів гривень. За правилами Кримінального процесуального кодексу, заставу необхідно внести протягом п'яти днів. Однак станом на вечір 11 серпня кошти на рахунок суду не надійшли.

У разі невнесення застави прокурор може звернутися до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу.

Водночас 11 серпня Апеляційна палата ВАКС отримала апеляційну скаргу від адвокатів Стефанішиної. Захист оскаржує рішення про обрання запобіжного заходу, тож тепер питання має розглянути апеляційний суд.

Нову підозру Стефанішина отримала 5 серпня. За версією слідства, вона стосується трьох епізодів: одного епізоду незаконного збагачення та двох епізодів недекларування майна.

Слідство, зокрема, вважає, що експосадовиця не задекларувала дві квартири у Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування автомобілем Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері.

Прокурори просили для Стефанішиної заставу понад 13 мільйонів гривень, однак суд визначив її розмір у 6 мільйонів.

Сторона обвинувачення також заявляла про ризики переховування від суду, впливу на свідків та можливого впливу на конкурсні комісії й результати призначень.

Сама Стефанішина провину заперечує. Вона заявляла, що їй "не було й немає чого приховувати", а до процесуальних дій ставиться спокійно. Наразі далі справа залежатиме від рішення Апеляційної палати ВАКС щодо скарги захисту.

Нагадаємо, нещодавно також зʼясувалося, що Ольга Стефанішина могла впливати на конкурс із відбору керівника Національного агентства з питань запобігання корупції. У суді прокурор зачитав листування Стефанішиної з державним секретарем Міністерства юстиції Олександром Буханевичем. Ці повідомлення можуть свідчити про її вплив на конкурсну комісію.

Йдеться про конкурс із відбору керівника НАЗК, який тривав із вересня 2023 року до лютого 2024 року. У цей період Стефанішина очолювала Міністерство юстиції.

За словами прокурора, в одному з листувань Буханевич звертався до Стефанішиної перед першим засіданням конкурсної комісії. Він, зокрема, просив дати вказівки та порадити, кого варто підтримати на посаду голови комісії. В іншому листуванні вони обговорювали кандидатів на посаду керівника НАЗК.