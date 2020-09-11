На ринку в Чернігові масово порушують карантин. Так, близько 70% продавців носять маску на підборідді.

Порушення карантину на ринку в Чернігові виявив глава МОЗ Максим Степанов. Про це він і розповів на брифінгу 11 вересня, повідомляє 24 канал.

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Мабуть, 70 – 80% всіх продавців були, в кращому випадку, маска одягнута тут, на підборідді, у решти вона просто була відсутня. Дуже мала кількість людей, яка в масках,

– сказав Степанов.

Прочуханка для місцевої влади

Після відвідин ринку міністр звернувся до місцевої влади. Він наполіг на тому, щоб організувати в Чернігові дотримання правил карантину на торговому майданчику, адже це не так вже й важко.

"Все це можливо зробити і просто через комунальні навіть служби просто нагадувати, слідкувати. Це ж не питання штрафів, а просто, щоб дотримувалися цієї дистанції, – наголосив Степанов.

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В якій карантинній зоні перебуває Чернігів

7 вересня Чернігів опинилося у жовтій зоні карантину. Тож у місті заборонено відвідувати установи соцзахисту, де перебувають люди похилого віку. Це не стосується тих, хто надає послуги кризово.

Скільки людей хворіють у Чернігові на коронавірус

На коронавірус в Чернігові захворіли 2574 людини. За добу 10 вересня COVID-19 підвердили ще у 29 людей.