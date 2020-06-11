Суд дозволив примусово привести Стерненка для вручення підозри в СБУ
Активіста Сергія Стерненка викликали в СБУ, але 9 червня він не прийшов. Тепер суд дозволив примусово привести Стерненка для вручення підозри про самозахист.
Сергій Стерненко у телеграмі повідомив, що поліція прийшла до нього додому з ухвалою про примусовий привід в СБУ до слідчого для вручення повідомлення про підозру за самозахист.
Напередодні Стерненко не прийшов в СБУ для вручення підозри: причина
11 червня о 12:00 активіст виконає ухвалу суду і прийде на провулок Аскольдів 3А у Києві. Стерненко закликав небайдужих прийти та підтримати його.
Поліцейські вручили Стерненку ухвалу суду / Фото з телеграм-каналу активіста
За словами активіста, сьогодні або завтра відбудеться суд суд по обранню запобіжного заходу.
Можуть спробувати закрити до СІЗО. Не певен, що всіх охочих будуть пускати на засідання, ви ж знаєте нашу систему. Але кожен з вас може взяти мене на поруки. І зайти в суд,
– написав Стерненко.
Справа Стерненка: що відомо
- Одеського активіста Сергія Стерненка намагалися тричі вбити ще в 2018 році. Однак слідчі так і не могли тоді знайти організаторів цих замахів.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Під час бійки він, захищаючись, поранив одного з нападників ножем, поранення стало смертельним.
- Ексрегіонали та проросійські політики закликали оголосити активісту підозру, алем ніхто не зважав.
- Про підозру знову зайшла мова після призначення нової генпрокурорки Ірини Венедіктової. Вона заявила, що підозру оголосять у будь-якому випадку.
- На захист Стерненка виступає чимало активістів, а в українських містах відбулися масові акції. Люди ви ступають проти того, щоб активісту висували звинувачення у вбивстві нападника, адже Стерненко захищав власне життя.
Сергій Стерненко – активіст, громадський діяч, керівник організації "Небайдужі". Був активним учасником Революції Гідності, очолював одеський осередок "Правого сектору".