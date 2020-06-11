Активіста Сергія Стерненка викликали в СБУ, але 9 червня він не прийшов. Тепер суд дозволив примусово привести Стерненка для вручення підозри про самозахист.

Сергій Стерненко у телеграмі повідомив, що поліція прийшла до нього додому з ухвалою про примусовий привід в СБУ до слідчого для вручення повідомлення про підозру за самозахист.

Напередодні Стерненко не прийшов в СБУ для вручення підозри: причина

11 червня о 12:00 активіст виконає ухвалу суду і прийде на провулок Аскольдів 3А у Києві. Стерненко закликав небайдужих прийти та підтримати його.



Поліцейські вручили Стерненку ухвалу суду / Фото з телеграм-каналу активіста

За словами активіста, сьогодні або завтра відбудеться суд суд по обранню запобіжного заходу.

Можуть спробувати закрити до СІЗО. Не певен, що всіх охочих будуть пускати на засідання, ви ж знаєте нашу систему. Але кожен з вас може взяти мене на поруки. І зайти в суд,

– написав Стерненко.

Справа Стерненка: що відомо

Одеського активіста Сергія Стерненка намагалися тричі вбити ще в 2018 році. Однак слідчі так і не могли тоді знайти організаторів цих замахів.

Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Під час бійки він, захищаючись, поранив одного з нападників ножем, поранення стало смертельним.

Ексрегіонали та проросійські політики закликали оголосити активісту підозру, алем ніхто не зважав.

Про підозру знову зайшла мова після призначення нової генпрокурорки Ірини Венедіктової. Вона заявила, що підозру оголосять у будь-якому випадку.

На захист Стерненка виступає чимало активістів, а в українських містах відбулися масові акції. Люди ви ступають проти того, щоб активісту висували звинувачення у вбивстві нападника, адже Стерненко захищав власне життя.

Сергій Стерненко – активіст, громадський діяч, керівник організації "Небайдужі". Був активним учасником Революції Гідності, очолював одеський осередок "Правого сектору".