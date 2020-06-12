12 червня Шевченківський райсуд Києва має обрати запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, якого звинувачують в умисному вбивстві. Захист Стерненка заявив про відвід судді Бугіля, а до зали суду не пускають журналістів та людей, що прийшли підтримати Стерненка.

Людей не пропускали охоронці та поліція, пояснюючи, що присутніми можуть бути лише 20 осіб. При цьому судова зала була порожньою, пише 24 канал. Сергій Стерненко заявив, що це робиться навмисне.

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Організувати прохід людей до зали намагалися заповненням заяв на взяття Стерненка на поруки. Таким чином люди, що прийшли на підтримку Стерненка, могли б стати учасниками процесу.

Люди підписують заяви взяття на поруку, якщо після цього їх не пускатимуть, то будемо розглядати це як надзвичайно грубе порушення прав людини,

– прокоментував журналістам ситуацію Стерненко.

Про кількість охорони довкола Стерненко зазначив, що це показує: людей, які прийшли на засідання поважають і водночас бояться.

Перед тим адвокати Стерненка оголосили про відід судді Володимира Бугіля, оскільки його дії оцінюють як упереджені.

Під судом зібралися десятки людей, вони прийшли з плакатами на підтримку Стерненка. Підтримати Стерненка, окрім інших, прийшли нардеп зі "Слуги народу" Гео Лерос, депутати від "Голосу" Ольга Стефанишина і керівник фракції Кіра Рудик.



Десятки людей прийшли підтримати Стерненка / Фото Марини Мольки (24 канал)

Люди, окрім скандування слів підтримки Стерненку, також висловлюють глузливі та осудливі лозунги проти проросійського блогера Анатолія Шарія. Саме він активно виступає за те, що Стерненко – злочинець і вбивця.

До суду прийшли журналісти його видання – Шарій.нет. Між ними та прихильниками Стерненка сталися сутички, чути було вибухи петард.

Десятки людей підтримують Стерненка і скандують "Шарій п***рас" – дивіться відео

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