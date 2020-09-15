На одеського активіста Сергій Стерненка було здійснено три напади. Під час останнього загинув один з нападників. Сам Стерненко отримав в цей вечір поранення.

В інтерв'ю 24 каналу Сергій Стерненко відповів, чи змінив би ти щось в тій ночі третього нападу.

Якби на мене напали, чи захищався б я? Стовідсотково. Чи змінював би я якісь інші дії? Не думаю. На той момент існувала реальна загроза життю та здоров'ю, я думаю, що вчинив абсолютно правильно, стовідсотково,

– зізнався активіст.

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Стерненко ж одразу пояснив своє рішення. За його словами, він захищав не лише себе, але й свою кохану, яка в цей вечір була поруч з ним.

"Навіть знаючи, що мене потім будуть переслідувати, спробують за це посадити або навіть посадять, ну все ж може бути в нашому житті, я б все одно захищав своє життя і здоров'я, життя і здоров'я своєї коханої. Це найвища цінність у цьому випадку була. І, як то кажуть, з в'язниці вихід можна знайти, а з труни – ні", – відзначив Стерненко.

Третій напад на Стерненка стався 24 травня 2018 року в Одесі. Стерненко зумів відбитися від нападників та завдати їм декілька ударів ножем. Один з нападників – Іван Кузнєцов – помер від отриманих ножових поранень. Другий нападник Олександр Ісайкул переховується. Хоча його не оголосили в розшук.

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До цього на Стерненка двічі нападали в Одесі у 2018 році – 7 лютого його побили в під'їзді, а 1 травня в нього стріляли з травматичного пістолета. Після першого нападу він тиждень пробув у лікарні.