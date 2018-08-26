Сто днів голодування Сенцова та наслідки потопу в Києві – топ-5 відео тижня

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Сто днів голодування Сенцова: світ вимагає звільнення українського режисера

21 серпня стартував сотий день, як Олег Сенцов голодує в Росії. Політв'язень продовжує свій протест проти свавілля Кремля та вимагає відпустити з тюрем всіх українських бранців. За те, щоб його випустили просять вже ледве не усім світом, але надій мало.

За 100 днів він схуд на тридцять кілограмів, а серце стало битися повільніше. Весь час в тюрмі він майже не дзвонив додому і не погоджувався на зустріч з рідними, бо не хотів засмучувати мати. Однак нещодавно сам попросив приїхати сестру і поговорив з нею, а на день народження привітав матір телефоном.

Вона спробувала витягнути сина з тюрми та попросила про помилування. Та Путін заявив, що розгляне лише особисте звернення, а цього Сенцов робити не хоче.

Дивіться відео про стан Сенцова:

Потоп у Києві: як місто оговтувалося після масштабної зливи

В ніч на четвер, 16 серпня, Київ накрила потужна негода: у Києві вночі пройшов сильний дощ із грозою, внаслідок чого значного підтоплення зазнала низка вулиць, зокрема, Хрещатик. На вулицях лежали поламані гілля та повалені дерева, вимитий бруд та сміття.

У центрі Києва асфальт буквально вирвало з землі, за декілька днів його відновили. У мерії кажуть, що будуть вдосконалювати водостічні системи у найвразливіших місцях міста, мовляв, клімат змінюється, і потрібно бути готовим до українських злив.

Дивіться відео негоди у Києві:

H&M в Україні: що треба знати про бренд

В Україні відкрився перший магазин шведської компанії H&M. Один з найбільших брендів одягу налічує 5 тисяч магазинів у 66-х країнах. Популярним став, бо ціни доступні, а дизайн сучасний. Першій тисячі людей давали сертифікати в 200-300 гривень.

Прихід таких корпорацій – це не лише прямі інвестиції в економіку. Досвід інших країн показує, такі гіганти за 2-3 роки змушують і місцевих рітейлерів працювати чесно і прозоро.

Дивіться відео відкриття іноземного бренду в Україні:

Парад на День Незалежності: що Україна має на озброєнні

Цьогоріч Україні є чим похвалитися. На парад приїдуть бойові машини та озброєння, яке ми почали виготовляти протягом року та яке нам надали країни-партнери.

На попередніх репетиціях параду вперше не лише українці, а й увесь світ побачив самохідну артустановку із сильним ім'ям "Богдана". Гаубиця повністю українського виробництва від шасі до ствола.

Ще один проект Збройних Сил України – ракета "Вільха". Це повністю українська ракета, яка здатна вражати на відстані до 70 кілометрів з можливістю подовження відстані до 120. Площа її ураження досі тримається в таємниці. Відомо лише, що ракета здатна вражати як наземні, так і водні цілі.

Загалом Хрещатиком проїхалось 250 одиниць техніки. Така кількість нового озброєння неабияк вразила.

Дивіться відео репетиції параду до Дня Незалежності:

Венесуелу сколихнув найпотужніший за останні 100 років землетрус: страшні кадри

Світ накривають природні катаклізми. Вслід за Індонезією, сильний землетрус у 7 балів сколихнув Венесуелу. Стихія стала найпотужнішою за останні 100 років.

У столиці Венесуели – Каракасі – терміново евакуйовували людей. Там через потужні поштовхи впала бетонна стіна з офісної будівлі. Місцеві без речей залишали свої будинки, аби врятуватися від уламків.

Дивіться відео наслідків землетрусу у Венесуелі: