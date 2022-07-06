Бронежилети місто отримало від партнерів, повідомляє офіційний сайт КМДА.

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Війна, з якою Росія вдерлася в Україну, триває вже понад 4 місяці. Українці героїчно б’ються за свою незалежність та волю, за свою державність. І військові, які боронять нас на передовій, потребують якісного і надійного спорядження. Столична влада як може допомагає українським бійцям. Ми передаємо продукти харчування, засоби гігієни, автомобілі, найнеобхідніше спорядження. Сьогодні Київ передав Національній гвардії України 1200 бронежилетів 4 та 5 класу захисту. Ці бронежилети місто отримало від партнерів. Спорядження пройшло всі необхідні дослідження та експертизи і має належні протоколи випробувань,

– наголосив мер Києва.

Загалом, за словами Віталія Кличка, місто вже передало захисникам України майже 15 тисяч бронежилетів та 5 тисяч кевларових шоломів. Зокрема, в березні і квітні бронежилети місто передавало Територіальній обороні, захисникам-добровольцям, у травні 7500 бронежилетів та 5000 кевларових шоломів передали Сухопутним військам України, тоді ж 500 бронежилетів – Нацгвардії. У червні 1700 бронежилетів – Державній прикордонній службі України.

Національна гвардія пліч-о-пліч зі Збройними Силами України боронить державу. Я дуже вдячний міській владі, громаді Києва за те, що вони надають нам допомогу. Так, держава забезпечує нас усім, але допомога зайвою ніколи не буде. Тому дякую кожному киянину. Дякую, що ви пам’ятаєте, що є така гвардія, яка стоїть на захисті. Яка воює, несе службу з охорони громадського порядку і виконує ті завдання, які перед нею ставлять,

– сказав командувач Національної гвардії України Юрій Лебідь та додав, що надані містом бронежилети мають керамічну полегшену пластину, а також балістичний захист.

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