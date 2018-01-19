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Стопами Путіна: Собчак у купальнику полізла в ополонку при -40

23:27, 19 січня 5096 Читать новость на русском
Ксенія Собчак у купальнику полізла в ополонку
Ксенія Собчак у купальнику полізла в ополонку / baku.ws

19 січня кандидат в президенти Росії пірнула в ополонку в річці Ушайка при -40 градусах морозу, відзначивши свято Водохреще.

Пірнути в ополонку на Водохреще наважився глава РФ Володимир Путін у чоловічому монастирі Ніло-Столобенської пустелі, що у Тверській області Росії.

Ксенія Собчак і собі вирішила пірнути в ополонку, до речі, вперше. Про це вона повідомила на сторінці у Instagram.

Читайте також: Дива не відбулося, Путін не потонув: соцмережі глузують з президента Росії в ополонці

Пірнула жінка в ополонку у російському селі Корнілово при температурі на вулиці у -40 градусів.

"Я зробила це. Перший раз в житті. Дякую, Томськ, при -40 градусів. Село Корнілово, річка Ушайка", – йдеться в дописі до фотографій.

Згодом Собчак додала, що тут було дуже багато місцевих людей. Ксенія, наввипередки ЗМІ, додала, що купила купальник за 1760 рублів (близько 880 гривень).

А питання "Навіщо?" Відповідь проста: я люблю себе перевіряти на міцність найрізноманітнішими способами. -40, У Сибірі, ​​це ж на все життя враження! А я люблю жити! Це вам не в Москві купатися,
– додала вона.

Картина «Купание Классного Коня»!! Для всех ,кто как и журналисты МК , переживает ,что я купалась в грязной реке,сообщаю: река Малая Ушайка -чистейшая,она идет ДО Томска, ВВерх по течению от Томи ! (Карта прилагается) Здесь было очень много местных людей,сибиряков,с которыми мы потом вместе грелись. Ну а на вопрос «Зачем?» ответ прост: я люблю себя проверять на прочность самыми разнообразными способами. -40 ,В Сибири ,-это ведь на всю жизнь впечатления! А я люблю жить! Это вам не в Москве купаться И извините,что не с Голым Торсом,сами понимаете:))) Р.S. Для тех, кто будет сейчас искать в модных каталогах стоимость купальника - сразу сообщаю: купила в томской галантерее за 1760 рублей:))

Допис, поширений Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Теги: Новини Росії Ксенія Собчак
Джерело: 24 Канал
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