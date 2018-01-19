Стопами Путіна: Собчак у купальнику полізла в ополонку при -40

19 січня кандидат в президенти Росії пірнула в ополонку в річці Ушайка при -40 градусах морозу, відзначивши свято Водохреще.

Пірнути в ополонку на Водохреще наважився глава РФ Володимир Путін у чоловічому монастирі Ніло-Столобенської пустелі, що у Тверській області Росії.

Ксенія Собчак і собі вирішила пірнути в ополонку, до речі, вперше. Про це вона повідомила на сторінці у Instagram.

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Пірнула жінка в ополонку у російському селі Корнілово при температурі на вулиці у -40 градусів.

"Я зробила це. Перший раз в житті. Дякую, Томськ, при -40 градусів. Село Корнілово, річка Ушайка", – йдеться в дописі до фотографій.

Згодом Собчак додала, що тут було дуже багато місцевих людей. Ксенія, наввипередки ЗМІ, додала, що купила купальник за 1760 рублів (близько 880 гривень).

А питання "Навіщо?" Відповідь проста: я люблю себе перевіряти на міцність найрізноманітнішими способами. -40, У Сибірі, ​​це ж на все життя враження! А я люблю жити! Це вам не в Москві купатися,

– додала вона.