Страдания русских либералов

На этой неделе в России произошло сразу несколько дивных и даже диких событий в жизни местных либералов. Самым безумным, пожалуй, стоит считать начало противостояния между российским государством и Сергеем Зверевым. К слову, это довольно известный парикмахер и стилист, человек яркий и склонный к эпатажу.

Проснулся Зверь

Так вот, неожиданно для всех в Звереве проснулся оппозиционер. Еще в марте он вышел к самому Кремлю с одиночным пикетом и плакатом следующего содержания: "Я – суперзвезда! Я против строительства завода на Байкале".

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Зверева с этим плакатом скрутили полицейские и отвели в отделение. Там на него составили протокол, а вот сейчас суд приговорил его к штрафу в 15 тысяч рублей за незаконную акцию протеста. Выйдя из суда Зверев пообещал продолжить борьбу как за свое право протестовать, так и против злосчастного завода, который будет бутилировать и вывозить в Китай байкальскую воду.



Сергей Зверев митингует

Меня лично удивило выступление стилиста на импровизированной пресс-конференции после суда. Он, конечно, не политик, не оратор и говорит так себе, но зато интересно. Итак, он сказал, что ведет борьбу против завода, так как сам родом из тех мест.

При этом он пояснил, что прочие звезды российского шоу-бизнеса боятся его открыто поддержать, так как опасаются за свои концерты, появление в телевизоре и за другие виды заработка.

Когда его спросили, а не боится ли он сам, Зверев неожиданно ответил, что это неважно, и что обязан вступиться за своих земляков. Он сам, оказывается, служил в армии (хотя мог откосить), все мужчины в его семье служили и оба деда – ветераны Второй мировой. Также он сказал: "Это моя Родина, я должен ее защищать. У меня нет вариантов".

Честно говоря, я и подумать не мог, что этот человек способен на такие поступки. Что он сможет открыто пойти против российской власти. Надо признать, этот странный накрашенный деятель в короне оказался намного более мужественным, чем подавляющее большинство российских политиков.

Любовь и Смерть

Не менее странное противостояние началось между московскими оппозиционерами. Осенью там состоятся выборы в городской парламент, и места в нем начали делить уже сейчас. Партия Владимира Путина "Единая Россия" понимает, что на честных выборах у нее не выйдет взять и одного места. Уже сейчас ее кандидаты проигрывают никому не известным людям из глухой провинции, где народ наиболее зазомбирован телевизором.



При условии честных выборов партия Путина не получит мест в парламенте

В оппозиционной Москве у них вообще ни единого шанса не будет. Поэтому власть сейчас активно набирает для себя максимально приличных кандидатов, которые на первый взгляд даже не будут с ней связаны. Одним из таких людей стала Анна Федермессер – известный человек, создатель и руководитель благотворительного фонда, который занимается помощью смертельно больным людям в сети хосписов.

Это, безусловно, полезная и благородная деятельность. Анну Федермессер за нее ценят почти все москвичи. Но сейчас Кремль решил ее использовать в политических целях. Я не знаю, дали ли ей денег или пригрозили уничтожением фонда, но Федермессер пошла на выборы в том же 43 округе, от которого избирается Любовь Соболь – юрист лидера оппозиции Алексея Навального. Ему самому запретили избираться, поэтому вместо него в Мосгордуму Соболь и пошла.

Кремль как огня боится избрания соратницы Навального, поэтому и решил перебить ее с помощью Федермессер. И вы знаете, многие российские либералы решили, что это хорошая идея. Что Федермессер – приличный человек, который уже много сделал, а сможет еще больше. Она, дескать, сможет многим помочь, а вот Любовь Соболь – это "кот в мешке". В общем, они вместе с Кремлем, взяли на вооружение лозунг Петра Порошенко: "Реальные дела, а не лживые обещания".



Анна Федермессер

В этом главная проблема многих оппозиционеров. Они не понимают, как можно жить вообще без палки, которой их постоянно бьют по голове. Они любят эту палку! Предел их мечтаний – это палка помягче. Ведь что, по-сути, предлагают сторонники Федермессер? Удобные хосписы для всех избирателей.

Их лозунгом можно сделать "Мы дадим вам спокойно умереть!" или "Россия для мертвых!" В буквальном смысле слова. Когда им говорят, что смерть не нужна, что нужна жизнь, что нужна Любовь (которая Соболь), они делают удивленные глаза: "Неужели вы не хотите облегчить страдания безнадежных больных?"

Конечно, никто не хочет чужих страданий, но совращение Кремлем Анны Федермессер приведет к тому, что из доброй помощницы больных людей она превратится в злую ведьму, питающуюся их болью.

Осенние выборы в 43 округе Москвы будут почти книжным или киношным столкновением кремлевской Смерти и навальнинской, оппозиционной Любви (точнее Любови). Я, конечно, надеюсь, что кремлевские некроманты и трупоеды в этот раз проиграют. Впрочем, пока все все указывает на то, что они будут держаться за власть всеми возможными методами.

Одиночество зла

Совсем недавно в России произошло одновременно забавное и показательное событие: падение ВВП. В буквальном смысле. Владимир Владимирович Путин кубарем покатился по ковру, который не сам же и не заметил, когда ехал на коньках.



Путин упал на хоккеи

Важно тут вот что: вокруг него была куча людей. Но никто ему не сказал, что впереди ковер, никто даже не попытался его остановить. А если бы он шею свернул, а? Но никто не захотел проявлять инициативу и спасать царя. Упадет – да и черт с ним. Лучше всего в этот момент быть подальше.

Мне это показалось символичным. Думаю, примерно то же самое будет, когда против Путина начнется восстание или произойдет заговор. Соратники не будут его толкать в пропасть, но и не станут его спасать. А я сделаю вид, что ничего и не знал.

Именно это прямо сейчас происходит в Екатеринбурге. Последние несколько дней там идут столкновения в одном из городских скверов. Местные жители требуют оставить парк в покое, а Православная церковь хочет спилить деревья, чтобы построить там храм. Что тут необычно: на стороне попов в драках участвуют лишь титушки. Власть, полиция и Росгвардия в это дело не хотят вмешиваться. То ли они опасаются последствий, то ли не хотят провоцировать народ.

Одним из удивительных следствий этих столкновений стало появление в сквере палаток и ночного дозора оппозиции. Такое власть в России нигде и никогда раньше не допускала. Российский политолог Валерий Соловей описал ситуацию так: "Деградация и распад властной ткани... Нет мэрии. Нет губернатора. Нет полпреда. Полиция и Росгвардия фактически прячутся. Есть боевики и противостоящее им общество".

Но это так, для затравки. Еще интереснее мне показалось недавнее интервью одного из самых верных сторонников Путина – бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Этот человек пришел к власти в регионе на два года раньше Путина, а ушел с поста в прошлом году после жуткого пожара в торговом комплексе "Зимняя Вишня" в Кемерово. Там, напомню, погибли полсотни детей.

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И вот сейчас он рассказал, что чувствует авторитарный правитель, оставшись без власти. По словам Тулеева, ему очень тяжело на душе. Все его кинули. Никто ему не улыбается, никто не звонит, никто не здоровается. Цитата: "Как только оставил пост — вокруг пустота. То есть те люди, в которых ты вложил столько сил, ума, опыта, практически воспитал их, они первыми и отвернулись".

Именно это ждет и Владимира Путина, если он потеряет власть. И это в лучшем случае. Скорее всего, благодарные сограждане отправят его либо под суд, либо вообще к стенке. Он обязательно будет цепляться за свой трон. Но я уже совсем не уверен, что у него это получится.