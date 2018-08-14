Strange Brigade від творців Sniper Elite: сюжет та системні вимоги гри

Кооперативний шутер Strange Brigade побачить світ вже цього місяця і студія-розробник Rebellion Developments вже поділилася технічними подробицями майбутнього екшена. Системні вимоги гри вже опублікували в Steam.

Про це повідомляє DSOG.

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Strange Brigade – це шутер від третьої особи із величезним акцентом на кооперативний геймплей. У грі геймер бере на себе роль авантюриста 1930 років і може об'єднатися з трьома іншими гравцями для боротьби з різними міфологічними ворогами, такими як мумії, гігантські скорпіони та мінотаври.



Скріншот з гри Strange Brigade

Чотири відтворюваних персонажі гри мають різну зброю та здібності. Кожна зброя має кілька слотів для оновлення, які можуть бути використані для підвищення боєздатності. Гравці можуть перемикати та модернізувати її на робочих станках, які знаходяться на кожному рівні. Вони також можуть активувати різні пастки, такі як леза та шипи, аби усунути ворогів.



Скріншот з гри Strange Brigade

У грі присутні рівневі розгалуження, які заохочують до розвідки. Гравці також можуть знайти скрині для скарбів, аби розблокувати потужну зброю та збирати золоті монети для придбання новового озброєння.

Мінімальні системні вимоги Strange Brigade:

Операційна система: 64-бітна Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 Процесор: Intel Core i3-2100 / аналогічний AMD Оперативна пам'ять: 4 ГБ Графіка: AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ) / NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ).

Рекомендовані системні вимоги Strange Brigade:

Операційна система: 64-бітна Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 Процесор: Intel Core i7-3770 / аналогічний AMD Оперативна пам'ять: 8 ГБ Графіка NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480.

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Окрім того повідомляється, що нова гра використовуватиме систему захисту Denuvo. А прем’єра Strange Brigade відбудеться вже 28 серпня на Microsoft Windows, PlayStation 4 та Xbox One.

Трейлер гри Strange Brigade – дивіться відео

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